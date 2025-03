PlayStation Portal: Sony espande il catalogo in cloud con i titoli PS1 e PSP

Sony ha ampliato il catalogo di PlayStation Portal con i classici per PlayStation One e PlayStation Portal riproducibili in streaming. Naturalmente, è possibile utilizzare questa funzionalità solo con la sottoscrizione di PlayStation Plus Premium

Nel completo silenzio, Sony ha ampliato significativamente il catalogo di giochi riproducibili su PlayStation Portal attraverso il suo servizio di cloud gaming. Il publisher ha abilitato il catalogo PlayStation Classic sul dispositivo, includendo tutti i titoli per PlayStation One e PlayStation Portable.

Per quanto si tratti di titoli decisamente datati, rappresenta comunque un'ottima notizia per gli acquirenti di Portal che possono ora eseguire alcuni grandi classici come l'originale Tekken, Ape Escape o i due God of War, Chains of Olympus e Ghost of Sparta.

Tuttavia, l'applicazione rimane in versione beta, il che limita l'accesso a soli 30 paesi, tra cui però è presente anche l'Italia. Va anche ricordato, inoltre, che per accedere al servizio di cloud gaming è necessario avere una sottoscrizione PlayStation Plus Premium.

Oltre ai nuovi cataloghi, PlayStation Portal può contare su oltre 120 titoli per PlayStation 5. Chiaramente, come qualsiasi altro servizio di cloud gaming, anche quello di Sony richiede una buona connessione a internet. In tal caso, PlayStation Portal rappresenta un ottimo dispositivo per giocare in mobilità.

Nella nostra recensione, non eravamo rimasti particolarmente entusiasti di Portal a causa della sostanziale assenza di funzionalità aggiuntive: il device era strettamente legato all'utilizzo di una PlayStation 5. Tuttavia, la possibilità di eseguire i giochi in streaming, la slega definitivamente dalla piattaforma domestica, rendendo Portal un dispositivo decisamente più versatile e utile.