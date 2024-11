PlayStation Portal, oggi in offerta su Amazon a 199: a cosa serve e come può cambiare l'esperienza degli utenti PlayStation

PlayStation Portal è il nuovo dispositivo di Sony pensato per chi desidera portare la propria esperienza di gioco al di là dei confini della TV. Con uno schermo LCD da 8 pollici, in grado di riprodurre contenuti in risoluzione Full HD a 1080p e 60 fps, il device garantisce immagini nitide e un’azione fluida. Serve a giocare in ogni angolo della casa ai titoli elaborati dalla PlayStation 5 centrale, oppure ad accedere da remoto anche fuori di casa ai giochi tramite cloud gaming (funzionalità da poco introdotta).

Il dispositivo è progettato per sfruttare al meglio il gioco remoto, consentendo di accedere ai titoli installati sulla PS5 direttamente tramite la rete Wi-Fi domestica. Basta un semplice collegamento alla console per immergersi subito nel proprio universo videoludico preferito, senza tempi di attesa o configurazioni complesse.

PlayStation Portal supporta anche lo streaming cloud per gli abbonati a PS Plus Premium, il che amplia ulteriormente la libreria di giochi disponibili e offre una maggiore flessibilità nell’accesso ai contenuti. Questa funzione, unita alla semplicità d’uso del dispositivo, promette di rendere il gioco remoto una realtà quotidiana per gli utenti PlayStation. Altri dettagli si trovano qui .