PlayStation Portal è sold out e i bagarini la rivendono già a prezzi inverosimili

Da qualche giorno - più precisamente, dallo scorso 15 novembre - PlayStation Portal è ufficialmente disponibile in tutto il mondo. La nuova periferica di Sony Interactive Entertainment è stata progettata per inserirsi nell'ormai variegato ecosistema PS5 e per consentire agli utenti dell'ammiraglia next-gen di giocare da remoto in maniera semplice e, tutto sommato, immediata. Un prodotto che, a quanto pare, ha convinto molti giocatori.

Al momento Portal sembra essere già sold out in diversi paesi, tra cui il Regno Unito: il portale inglese di direct.playstation.com segnala il prodotto come 'attualmente non disponibile'. Tanto è bastato agli scalper per darsi alla pazza gioia, avviando la rivendita del nuovo device a prezzi decisamente superiori a quelli fissati da Sony per la vendita globale.

Portal è già stata presa d'assalto dagli scalper

Come segnala Eurogamer, PlayStation Portal ha fatto il tutto esaurito nel Regno Unito. La pagina del prodotto sullo store ufficiale di Sony riporta il seguente avviso: "Non disponibile? Stiamo lavorando per rendere disponibili altre scorte. Torna a trovarci mercoledì 22 novembre ". Situazione analoga negli Stati Uniti, dove, tuttavia, lo stesso avviso invita gli utenti a visitare nuovamente la pagina " a inizio dicembre ". Al momento, Portal risulta ancora disponibile sul portale italiano di direct.playstation.com, al prezzo consigliato di 219,99 euro.

Occorre però segnalarvi che su Amazon.it lo stesso prodotto risulta esaurito.

In ogni caso, su eBay UK è già possibile trovare diverse unità di PlayStation Portal rivendute a cifre folli. Si parte da circa 290 sterline e si sfiorano le 330, come evidenzia sempre Eurogamer nel suo report. Gli americani troveranno prezzi simili visitando eBay US, con alcune unità rivendute a 365 dollari - ben 165 in più rispetto al prezzo fissato per il mercato statunitense.

Dopo averla provata in anteprima, siamo giunti alla conclusione che PlayStation Portal è sì un'ottima periferica, per lo scopo per cui è stata progettata, ma per l'elevato prezzo di listino - e per alcuni limiti legati principalmente al software - non è rivolta a tutti. Se non si è in cerca di una soluzione 'all-in-one' per giocare su PlayStation 5 da remoto, il mercato offre un'ampia gamma di alternative più economiche ed altrettanto efficienti, come accessori di ogni tipo che permettono agli utenti di giocare comodamente dal proprio smartphone o tablet.