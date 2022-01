PlayStation Plus: EA Sports UFC e Borderlands tra i giochi gratuiti di febbraio 2022

Tra pochi giorni gli utenti PlayStation Plus avranno accesso alla nuova selezione di titoli gratuiti per PS4 e PS5. Sono tre i protagonisti del mese di febbraio: EA Sports UFC 4, Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina e Planet Coaster: Console Edition. Pochi titoli che tuttavia propongono grande varietà per accontentare tutti i palati. Ecco quando sarà possibile riscattare i giochi senza costi aggiuntivi e fino a che giorno sarà possibile ottenere i titoli di gennaio.

PS Plus: i protagonisti di febbraio 2022

Come da tradizione, il reveal dei giochi del PS Plus arriva dal PlayStation Blog, che ha realizzato una presentazione approfondita per ciascuno dei titoli offerti nel mese di febbraio.

Partiamo dunque da EA Sports UFC 4, ultima iterazione della serie Electronic Arts dedicata al campionato di arti marziali miste. Rilasciato nell'agosto 2020 su PS4 e Xbox One, il titolo sportivo offre un ampio roster con ben 229 atleti - e 81 versioni alternative - e una Modalità carriera che guida il giocatore alla scoperta di questa peculiare disciplina. "Non importa dove e come giochi, EA Sports UFC 4 mette “te” al centro di ogni combattimento", si legge sul blog ufficiale.

Per gli amanti degli sparatutto - e, in particolare, per i fan della formula looter shooter - c'è Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands. Un titolo lungo per un gioco piuttosto piccolo, lanciato originariamente nel 2013 come espansione del mai troppo lodato Borderlands 2. Ispirandosi al popolare GdR Dungenons & Dragons, quest'avventura catapulterà i Cacciatori della Cripta in un'avventura fantasy, dove esploreranno "foreste insidiose, cripte inquietanti e temibili fortezze" alla ricerca di nuove e folli armi da fuoco.

Chi è in cerca di un brillante simulatore dalle meccaniche intuitive e dal gameplay stratificato potrà optare per Planet Coaster: Console Edition, porting dell'ottimo gestionale sviluppato da Frontier Developments - lanciato su PC nel novembre 2016. "Sorprendi e delizia il pubblico mentre costruisci il parco giochi dei tuoi sogni e gestisci un universo realistico con un’attenzione ai dettagli unica. Qualunque sia il tuo livello di abilità, dai vita alle tue idee". Con oltre 700 oggetti pre-costruiti, il giocatore potrà costruire da zero il proprio parco di divertimenti.

I tre giochi saranno tutti disponibili da martedì 1° febbraio. Occorre specificare che Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina sarà disponibile esclusivamente in versione PS4 - l'offerta del PS Plus non è applicabile alla versione next-gen, mentre Planet Coaster: Console Edition potrà essere riscattato solo su PlayStation 5. Ricordiamo inoltre che, fino a lunedì 31 gennaio, gli utenti possono ancora aggiungere Persona 5 Strikers, DiRT 5 e Deep Rock Galactic alla propria raccolta.