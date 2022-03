PlayStation Network down: ecco cosa sta succedendo

PlayStation Network in down. Il servizio che consente di accedere ai giochi per le console PS4 e PS5, di usare le funzionalità online e che è alla base di PlayStation Now e di PlayStation Store presenta dei gravi malfunzionamenti. Anche PlayStation Status conferma il disservizio.

I problemi del PlayStation Network, che è una delle principali reti di gioco connettendo quotidianamente migliaia di giocatori, vengono confermati anche su DownDetector. Gli utenti hanno iniziato a incontrare difficoltà a connettersi ai server di PlayStation Network dopo il rilascio del nuovo aggiornamento software per PS4 e PS5.

La principale utilità del PlayStation Network è relativa all'abilitazione del gioco online sulle piattaforme di Sony. "Potresti avere difficoltà ad avviare giochi, app o funzioni di rete. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza" si legge su PlayStation Status.

Già nella giornata di ieri erano stati riscontrati problemi con la connessione a PlayStation Network, così come a molte altre risorse internet in Italia.

AGGIORNAMENTO [17:18]: stando al sito web ufficiale, i problemi legati al PSN sembrano essere stati in gran parte risolti e il servizio è tornato in funzione, fatta eccezione per PlayStation Now.