Un controller della PlayStation 4 utilizzato per comandare un robot chirurgico di altissima tecnologia. Non è un film ma la pura realtà e non è nemmeno la prima volta che questo tipo di controller videoludico viene usato da personale sanitario per comandare attrezzature robotizzate mediche durante operazioni complesse. In questo caso il controller della PS4 ha visto solo alcune modifiche ai tasti ma per il resto è lo stesso che i ragazzi usavano per giocare con la PlayStation.

Perché usare un controller PS4 per operare?

Il 23 luglio l’Ospedale Mauriziano di Torino ha pubblicato le foto del primo intervento fatto in Italia con un braccio meccanico guidato da un controller PlayStation. Il nuovo robot si chiama ILY ed è programmato per la chirurgia endoscopica, ossia quella che permette di portare a termine degli interventi con un impatto minimo verso il paziente. In questo caso il robot è stato guidato dal dottor Roberto Migliari, direttore dell’Urologia del Maurizio, ed è stato usato per operare un uomo di 50 anni affetto da calcolosi renale complessa. “Questo nuovo robot è dotato di un braccio multifunzione che guida uno strumento endoscopico flessibile con estrema precisione nelle vie urinarie, fino a localizzare il calcolo. Che, una volta raggiunto, può essere polverizzato con un nuovo potente super laser pulsato, già usato recentemente per la chirurgia della prostata”.

Non è la prima volta che un controller di una console da gioco viene usato per effettuare questo tipo di operazioni. I motivi per cui vengono usati sono davvero tanti. C’è sicuramente un problema di tempi: progettare un controller da zero è più oneroso e più lungo a livello di tempo di prenderne uno già costruito e adattarlo. Oltretutto i controller come quelli usati nella sala operatoria di Torino hanno fino a 15 pulsanti, tra levette analogiche e tasti. Questo permette loro di poter essere programmati con diverse opzioni per i robot chirurgici. Infine i controller sono uno strumento familiare per tutti i gamer anche quelli saltuari ed è possibile che un professionista possa averli già utilizzati ed è possibile che abbia una certa familiarità rendendo più veloce l'apprendimento.

Oltretutto i controller non vengono utilizzati esclusivamente per i robot chirurgici. Li abbiamo visti da tempo in altre situazioni come quelli utilizzati per cambiare l’orientamento e la visualizzazione di ecografie tridimensionali o per far muovere robot destinati con il compito di far esploder ordigni. O ancora nella più recente storia del Titan che abbiamo visto possedere un controller piuttosto basilare per la guida del batiscafo.