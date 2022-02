PlayStation come Alexa e Siri: al via i test dei comandi vocali su PS5

Nelle prossime ore Sony rilascerà le versioni Beta dei prossimi firmware per PlayStation 4 e PlayStation 5. Per la console di ultima generazione c'è una novità particolarmente interessante, ovvero un sistema di comandi vocali che consentirà agli utenti di lanciare giochi e applicazioni e di accedere alle impostazioni utilizzando la propria voce. La feature verrà sperimentata solo nei territori anglofoni, il che consentirà a Sony di raccogliere i primi preziosi feedback.

"Hey PlayStation": i giocatori 'parleranno' con PS5

Come annunciato da Hideaki Nishino sul PlayStation Blog, Sony abiliterà i comandi vocali su PlayStation 5 introducendo la feature nel programma Beta. Il roll-out di questa funzionalità sarà però limitato e, pertanto, escluderà gli utenti italiani - almeno per il momento. Avranno accesso ai test solo i partecipanti che possiedono account registrati negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Selezionando la nuova opzione Voice Command (Preview) nel menu delle Impostazioni, gli utenti potranno partecipare al test e 'sbloccare' le funzionalità di comando vocale: basterà esclamare "Hey, PlayStation!" sfruttando il microfono integrato nel controller DualSense - o quello collegato alla console tramite headset - per chiedere alla propria PS5 di avviare un gioco specifico, aprire un'applicazione o riprodurre un film, una serie TV o una canzone su Spotify.

Sony informa gli aspiranti tester che i loro comandi vocali potrebbero essere registrati per raccogliere del feedback immediato e migliorare così le suddette funzionalità. La registrazione - disabilitata di default per i minori - può essere però disabilitata in qualsiasi momento dalle impostazioni della console. Chi invece preferirà inviare il feedback 'manualmente' potrà farlo visitando la pagina ufficiale dedicata alla Beta e inserire le proprie opinioni.

Tra le altre novità del firmware PS5 troviamo feature inedite dedicate all'accessibilità, così come nuove impostazioni per l'interfaccia utente; sarà possibile, ad esempio, selezionare le icone dei giochi e delle applicazioni da mostrare sulla propria Home. La schermata dei Trofei è stata aggiornata con un nuovo stile grafico e mostra ora alcuni suggerimenti sugli obiettivi da sbloccare.

Un'altra importante modifica riguarda le chat vocali, rinominate in 'Party'. Questi potranno essere aperti, consentendo ai propri amici di accedere senza dover attendere un invito, o chiusi; naturalmente, solo gli utenti del programma Beta potranno visualizzare questa nuova opzione e, all'occorrenza, unirsi ai Party degli altri tester.

Il menu Game Base verrà inoltre suddiviso in tre distinte schede (Amici, Party, Messaggi) e consentirà agli utenti di accedere più facilmente a determinate opzioni, tra cui le richieste di amicizia - che, a detta di Sony, potranno essere rifiutate in maniera più rapida tramite un nuovo pulsante.