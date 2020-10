PlayStation App si rivoluziona! Cambia tutta la grafica ed è pronta per PS5. Le immagini

La nuova PlayStation 5 arriverà il prossimo 19 novembre. Nel frattempo ecco che Sony decide di cambiare completamente la grafica della sua applicazione mobile, rivoluzionando un po' tutte le sezioni e preparando dunque gli utenti a quella che sarà l'interfaccia e l'idea di PlayStation 5. La nuova grafica per l'applicazione di PlayStation è già in fase di rilascio con aggiornamento sia per iOS che per Android e dunque gli utenti troveranno appunto l'update direttamente nel Play Store o in AppStore.

PlayStation App: cosa cambia?

Cosa cambia nella nuova PlayStation App? Praticamente tutto, almeno graficamente. L'app viene infatti rivista nella sua grafica, sia per quanto concerne le colorazioni più sul grigio scuro e nero e meno sul blu che avevamo prima. Cambia completamente la schermata principale della Home che ora include le informazioni principali in alto con i messaggi da parte degli utenti amici ma anche i dettagli sulle richieste degli stessi. Nella parte inferiore ben fatte e chiare le cinque diverse sezioni dell'applicazione che riguardano: Gioca, Esplora, PS Store, Raccolta di Giochi e Cerca.

Nello specifico introduce la possibilità di creare chat e voice party fino ad un massimo di 15 partecipanti. Ma non solo ci sarà anche l'integrazione dei messaggi che renderanno il tutto un'esperienza unificata, la funzione dell'app Messaggi PS sarà infatti ora integrata nell'App PS aggiornata in modo da poter inviare messaggi agli amici senza problemi in un unico posto. Come parte di questa integrazione, Messaggi PS non sarà più disponibile come app standalone. I messaggi e le discussioni esistenti in Messaggi PS verranno trasferiti nell'app PS aggiornata.

PlayStation Store diviene integrato in modo nativo con download remoto: la nuova esperienza nativa del PS Store consentirà dunque acquisti e esplorazioni immediate con la possibilità di scaricare giochi e componenti aggiuntivi in ​​remoto direttamente su PS4 e PS5.E quando arriverà PS5, sarà possibile anche avviare giochi in remoto, gestire lo spazio di archiviazione sulla console e accedere rapidamente a PS5 direttamente dall'app PS.

Come detto la nuova applicazione è già in fase di distribuzione sia per iOS che per Android. QUI potete trovare quella per iOS e qui invece quella per ANDROID.