PlayStation: altre esclusive in arrivo su PC, la conferma di Sony

Dopo aver accolto giochi come Death Stranding e Horizon: Zero Dawn, i giocatori PC potranno presto mettere le mani su altri titoli first-party targati Sony. In parole povere, prossimamente altre esclusive PlayStation supporteranno i sistemi Windows, consentendo agli utenti di mouse e tastiera di riscoprire alcune delle migliori produzioni dei PlayStation Studios.

Lo conferma la stessa azienda nipponica, che nel suo ultimo rapporto finanziario ha dichiarato di voler rafforzare il proprio catalogo introducendo altre proprietà intellettuali sui marketplace PC.

PlayStation + PC: la strategia di Sony Interactive Entertainemnt

In vista dell'imminente debutto della next-gen - e, in questo caso specifico, di PlayStation 5 - Sony si è espressa in merito all'espansione del proprio mercato attraverso il recente Corporate Report 2020. Il colosso giapponese ha dunque affermato quanto segue:

"SIE (Sony Interactive Entertainment) punta a ottenere una forte crescita dei ricavi accelerando il circolo virtuoso che si è instaurato per la piattaforma PlayStation. Ciò comporta un incremento degli utenti attivi e del tempo di gioco, migliorando i servizi online e rafforzando le proprietà intellettuali affinché i consumatori scelgano PlayStation come piattaforma preferita".

Nei piani della società non troviamo solo l'incremento dell'utenza e una maggiore fidelizzazione: nel mirino di Sony c'è il mercato PC, come ha già dimostrato nel recente passato. "Esploreremo l'espansione del nostro catalogo first-party sulla piattaforma PC, con l'obiettivo di promuovere un'ulteriore crescita della nostra redditività".

Ricordiamo che qualche settimana fa abbiamo assistito al lancio di Horizon: Zero Dawn su Steam e Epic Games Store, mentre lo scorso luglio avevamo analizzato le performance della versione PC di Death Stranding. Quale sarà la prossima esclusiva PlayStation ad approdare su PC? La nostra prima ipotesi coincide con Days Gone, titolo già comparso nel listino di Amazon France lo scorso aprile - ma, a detta di Sony, sarebbe stato un semplice errore.

A proposito dei dati inclusi nel suo report finanziario, Sony parla di circa 113 milioni di utenti attivi su PlayStation Network, di cui 45 milioni abbonati al servizio PlayStatrion Plus. Risultati meno entusiasmanti per la piattaforma PlayStation Now, dove l'utenza totale ammonta a circa 2.2 milioni.