PlayStation 5: un nuovo evento in programma ad agosto, almeno secondo i rumor

Poche ore fa, Sony ha annunciato ufficialmente un nuovo evento State of Play previsto per il prossimo 6 agosto (ore 22.00) , ma dedicato esclusivamente a PlayStation 4, PlayStation VR e alle nuove produzioni indie. Insomma, chi sperava di poter dare un ulteriore sguardo ravvicinato a PS5 e al relativo parco titoli dovrà ancora pazientare.

Ciononostante, le più recenti indiscrezioni riporterebbero l'effettiva esistenza di un secondo evento, focalizzato interamente sulla console next-gen. Cerchiamo di fare chiarezza.

PS5: il prossimo evento svelerà data di lancio e prezzo?

Il rumor in questione proviene da Bloomberg, più precisamente da una notizia relativa ai risultati finanziari del Q1 di Sony PlayStation. La testata ha dunque accennato ad un nuovo annuncio a tema PS5, con un secondo evento previsto per questo mese.

Bloomberg avrebbe ricevuto tale informazione da una fonte anonima, presumibilmente vicina a PlayStation. La stessa fonte, tuttavia, non ha incluso eventuali dettagli sul contenuto del suddetto annuncio e si è limitata a spiegare come Sony stia provando a organizzare il nuovo evento: il colosso nipponico avrebbe già scelto una data per la presentazione, ma questa non verrà ancora resa pubblica.

Cosa attenderci, quindi, dal prossimo evento? Una data di lancio per PlayStation 5 e, magari, l'agognato prezzo di vendita. Secondo altre voci di corridoio, sarebbe imminente l'annuncio del sequel di God of War (2018), così come la conferma dell'esistenza di un nuovo Silent Hill - il cui ultimo progetto, Silent Hills, è stato cancellato da Konami in seguito alla disputa con Hideo Kojima, director del gioco.

In attesa di eventuali dichiarazioni da parte di Sony, vi consigliamo di trattare queste indiscrezioni come tali. Cosa vi piacerebbe vedere durante il prossimo evento dedicato a PlayStation 5?