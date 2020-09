PlayStation 5: Sony definisce 'false' le informazioni sul taglio di produzione

Sony ha definito "false" le informazioni riportate da Bloomberg a proposito di un ipotetico taglio della produzione per 4 milioni di unità per PlayStation 5. Nella giornata di ieri si era parlato di problemi di resa produttiva per il SoC di PlayStation 5, che peraltro è molto simile a quello di Xbox Series X. I rumor hanno avuto un forte impatto sulle azioni di Sony, che hanno visto un ribasso di quasi 2,5 punti percentuali in Giappone.

"Anche se non rilasciamo dettagli relativi alla produzione, le informazioni fornite da Bloomberg sono false", si legge nel comunicato ufficiale di Sony. "Non abbiamo cambiato i volumi di produzione di PlayStation 5 da quando è iniziato il processo di produzione di massa".

La finestra di lancio di una console di nuova generazione è sempre molto delicata e la produzione va incontro a notevoli difficoltà per via dell'elevata domanda. Rispetto ad altri prodotti di consumo, gli appassionati desiderano entrare in possesso delle nuove console sin dal day one, il che storicamente ha messo in crisi gli impianti di produzione.

Ne sapremo di più stasera quando con ogni probabilità Sony annuncerà prezzo e data di uscita di PlayStation 5 in un evento dedicato.