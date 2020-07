PlayStation 5, solo un preordine per giocatore?

PlayStation 5 potrebbe andare incontro a problemi di produzione insufficiente rispetto all'elevata domanda e questo potrebbe portare Sony a prendere misure drastiche sui preordini. Come impedire ai giocatori di preordinare più di una console.

La notizia sta rimbalzando sul web dopo che qualcuno ha notato la dicitura "You can only purchase one version of the PS5™ Console: Disc or Digital. You have already added one PS5™ console to your cart." nel codice sorgente di questa pagina dello store digitale Sony PlayStation.

PlayStation 5 avrà sicuramente una domanda molto alta nella finestra di lancio, con gli appassionati che si fionderanno a preordinarla e ad acquistarla subito al day one. Inoltre, la crisi sanitaria in corso, e il conseguente lockdown, ha comportato un aumento delle vendite dei dispositivi tecnologici, con gli impianti di produzione che non sempre sono riusciti a stare al passo.

Tutto questo potrebbe portare qualcuno a comprare console in grandi numeri per poi rivendere le singole unità a prezzi più alti, giustificati dall'indisponibilità di hardware per soddisfare la domanda al lancio.

Sony ha già potenziato i ritmi di produzione nel suo impianto di Kisarazu, in Giappone, ma questo potrebbe non bastare.