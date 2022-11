PlayStation 5 "Slim" potrebbe arrivare nel terzo trimestre 2023

Stando a quanto riportato da The Leak, una PlayStation 5 più piccola sarebbe in arrivo l'anno prossimo. In particolare, si spera che Sony riesca ad aumentare la produzione grazie a una semplificazione del design e soddisfare così più agevolmente la crescente richiesta.

Secondo le fonti della testata, Sony sarebbe riuscita a rimpicciolire i componenti a causa della maggiore efficienza dei chip a bordo del PCB. In questo modo la console riuscirebbe a consumare meno, richiedendo così un raffreddamento più semplice senza incorrere nel surriscaldamento.

Alcune voci che abbiamo riportato a settembre indicavano anche l'assenza di un lettore ottico integrato. The Leak non conferma questo possibile sviluppo, ma il design significativamente più compatto potrebbe indirettamente confermarlo. L'unità ottica, quindi, verrebbe venduta in bundle o separatamente.

Se ciò venisse confermato, i partner di Sony dovrebbero produrre un unico modello. Considerando le difficoltà riscontrate negli ultimi due anni nel far fronte alla richiesta, la presenza di un'unica variante renderebbe la costruzione delle console più veloce. Inoltre, non è da escludere una riduzione del prezzo come conseguenza del calo dei costi produttivi per Sony. Proprio l'estate scorsa, a causa dell'inflazione, la casa nipponica ha incrementato il listino di PS5 di 50€.

Le informazioni sono ancora limitate, ma il cambiamento radicale del design sembra inevitabile. Forse ne sapremo di più nel corso del secondo trimestre del 2023, quando la produzione del nuovo modello dovrebbe partire in previsione di un lancio fissato dalle indiscrezioni per il Q3 dello stesso anno.