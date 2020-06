Playstation 5: prezzi da 399 apparsi su Amazon, ma nulla ancora di ufficiale

Di PlayStation 5 sono emerse sino ad ora varie informazioni, che abbiamo raccolto in questo articolo pubblicato nei giorni scorsi. C'è ovviamente molta attesa sul prezzo al quale la nuova console Sony verrà proposta sul mercato: nulla di ufficiale è emerso ma sul sito francese di Amazon, come segnalato in questo tweet, sono stati pubblicati due listini di riferimento per le due versioni di console.

A 499€ IVA inclusa viene indicata PlayStation 5, mentre di 399€ è il prezzo indicato per la versione Digital Edition sprovvista di lettore ottico: disponibilità a partire dal 20 novembre. Quest'ultima è pensata per chi non voglia utilizzare supporti fisici ma unicamente scaricare i giochi dalla rete: ovviamente non è consigliata per coloro che sono in possesso di una propria libreria di giochi fisici per PlayStaton 4 e voglia continuare ad utilizzarli anche con PlayStation 5.

Questi prezzi sono da prendere assolutamente con tutte le cautele del caso, ma paiono essere sensati considerando la storia delle console Sony e Microsoft e quello che i consumatori sono tipicamente disposti ad investire al debutto di una console di nuova generazione. In autunno ne sapremo sicuramente di più.