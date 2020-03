PlayStation 5: potenza reale di 9 TFLOPS?

La presentazione di PlayStation 5 di Mark Cerny, lead system architect, ha destato qualche preoccupazione presso la community di appassionati del mondo PlayStation. È stata fin troppo tecnica, mentre i giocatori sono abituati a presentazioni con tutt'altro ritmo, e fumosa su certi punti molto importanti.

Sony ha dato la sensazione di voler colmare il gap prestazionale con Xbox Series X adottando un complesso meccanismo di regolazione della frequenza di clock di CPU e GPU, assegnato a un sensore interno che stabilisce le frequenze di funzionamento sulla base dei carichi di lavoro e non del surriscaldamento del sistema. Mentre Xbox Series X vanterà un hardware più articolato, con un numero maggiore di Compute Unit (52 contro 36) che determinano più TFLOPs, PS5 sembra voler rispondere con un innalzamento delle frequenze, che ad alcuni appare come una sorta di overclock.

Ed è da questi dubbi che si origina la speculazione. Tom Warren di The Verge, per esempio, ritiene che le reali performance di PS5 non saranno pari a 10,28 TFLOPS, ma in genere più vicine a 9 TFLOPS. Il dato comunicato da Sony, infatti, sarebbe calcolato sulla frequenza massima della GPU, che però non sarà sempre raggiunta. PS5, come scritto prima, funzionerà a una frequenza variabile fino a un massimo di 2,23 GHz per quanto riguarda il chip grafico. Xbox Series X invece avrà una GPU a 1825 MHz fissi, e per questo potrà mantenere 12 TFLOPS fissi.

It's gonna be interesting to see how often the PS5 GPU and CPU clocks run at their top frequencies. It looks like the "real" performance of the PS5 will be in the 9TF area, and Microsoft is claiming sustained 12TF performance on the Xbox Series X. There's always gonna be a gap — Tom Warren (@tomwarren) March 19, 2020

Va detto che intervistato da Eurogamer, Cerny ha dichiarato che nel caso peggiore non si aspetta che un calo delle frequenze marcato, ma contenuto, tanto da ritenere che la frequenza variabile offrirà senza dubbio vantaggi agli utenti. Insomma, molto dipenderà effettivamente quanto cambieranno le frequenze e se si tratterà di riduzioni di frequenza prolungate nel tempo.

È ancora presto per tirare delle conclusioni, anche perché non si conoscono i prezzi delle due console e Sony non ha mostrato il form factor di PS5. Se fosse molto piccola, insomma, andrebbe fatto un plauso al processo di ingegnerizzazione della console e certi aspetti tecnici andrebbero valutati sotto un'altra ottica. Fermo restando che il reale potenziale delle due console sarà misurabile solo nel momento in cui potranno essere provate e che il pubblico dei giocatori guarda più alla sostanza, al gameplay e alle esclusive, piuttosto che alle specifiche tecniche.

Detto questo, fa specie che Cerny abbia dato la sensazione di voler inseguire la console rivale, in un momento storico in cui PlayStation, con le passate generazioni, ha acquisito un vantaggio quasi incolmabile su Microsoft, al punto da mettere all'angolo la rivale e obbligarla quasi alla rinuncia al mercato delle console. Perché incartarsi quando per Sony sarebbe stato più facile proseguire per la sua strada senza pensare alle mosse di Microsoft?

