PlayStation 5, l'ultima revisione è molto diversa all'interno e consuma meno

La nuova revisione di PlayStation 5 pesa meno anche perché l'interno è stato ampiamente riprogettato. L'ultima incarnazione della console, apparsa in Australia il mese scorso, è finita nelle mani dello YouTuber Austin Evans che non si è fatto sfuggire l'occasione di smontarla per scoprire gli eventuali mutamenti all'interno (si tratta della Digital Edition).

La nuova PS5 è dotata di una motherboard più piccola, un sistema di raffreddamento diverso ed è cambiato persino il vano per l'installazione dell'SSD M.2. Esternamente la console non cambia, ma con un peso di 3,3 Kg, 600 grammi meno della versione originale di PS5 e 300 grammi meno della versione arrivata lo scorso anno, Sony riduce i costi e margina di più. Al netto del fatto che l'inflazione morde e per questo l'azienda ha aumentato il prezzo della console, riversando quindi tutto sui consumatori finali.

La motherboard ha dimensioni inferiori di circa 2 pollici rispetto a quella precedente e anche il sistema di raffreddamento è cambiato: più piccolo e con una heatpipe aggiuntiva sul retro. Cambiamenti che, solo loro, riducono il peso 200 grammi rispetto alla versione originale.

Differente anche il progetto della motherboard, con la batteria CMOS che una volta era in vista e ora scompare sotto il dissipatore. Anche il vano dell'SSD è cambiato: il PCB non copre più l'intera lunghezza, c'è del metallo esposto che potrebbe aiutare a raffreddare lo storage.

Infine, secondo Evans, il nuovo modello di PS5 consumerebbe circa 20-30 watt in meno durante il gaming rispetto alla seconda revisione e 15W sul modello originale, pur scaldando pressoché uguale (anche se il modello 1100 aveva un singolo hotspot 10 °C più caldo) e producendo una rumorosità simile. Al momento non è chiaro se ciò sia legato a possibili avanzamenti nel processo produttivo dei componenti o altre efficienze.