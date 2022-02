PlayStation 5: installare un secondo SSD è facile e conveniente. Ecco come con Corsair MP600 Pro LPX

Come molte altre realtà del settore dello storage anche Corsair ha deciso di realizzare un SSD destinato alla PlayStation 5 di Sony. La console dell'azienda nipponica è infatti in grado di ospitare SSD in formato M.2 (2230, 2242, 2260, 2280, 22110) con capacità fino a 4 TB e interfaccia PCI Express 4.0 x4. Sony richiede un'unità con una velocità in lettura sequenziale di almeno 5500 MB/s.

L'azienda statunitense ha è messo a punto Corsair MP600 Pro LPX, un SSD che si basa sull'ottimo Corsair MP600 Pro XT e vede al suo interno un controller Phison E18 e memoria NAND TLC a 176 layer di Micron. Rispetto alla soluzione desktop c'è una fondamentale differenza, ovvero il dissipatore: si passa infatti da uno spessore di 19 millimetri a soli 11 millimetri. Il limite di altezza ufficiale dichiarato da Sony per gli SSD compatibili con PS5 è infatti 11,25 mm.

A parte il dissipatore, poco cambia rispetto al modello XT. Per quanto concerne il modello da 2 TB giunto in redazione, Corsair continua a promettere fino a 7100 MB/s in lettura e 6800 MB/s in scrittura e un massimo di 1,2 milioni di IOPS in scrittura casuale. La resistenza tocca 1400 TBW (TeraByte Written) e la garanzia è di 5 anni. L'offerta MP600 Pro LPX contempla anche unità da 500 GB, 1 TB e 4 TB, con le prime due che scalano di velocità, mentre a causa del parallelismo solo i modelli da 2 e 4 TB toccano le massime prestazioni. Bando alle ciance, vediamo come si installa questo Corsair MP600 Pro LPX all'interno di PlayStation 5.

Come installare un secondo SSD all'interno di PlayStation 5

Aggiungere un secondo SSD a PlayStation 5 è molto semplice. Per prima cosa va rimossa la base della console, assicurandosi di orientarla in modo tale da vedere il retro con la presa di alimentazione sulla sinistra. Con la mano sinistra afferrare il bordo dell'angolo superiore sinistro della base e con la destra il bordo dell'angolo inferiore destro. Delicatamente, bisogna sollevare la cover con la mano destra e contemporaneamente farla scorrere verso sinistra in modo da liberare i ganci con cui la cover è fissata al corpo centrale della console e il meccanismo che blocca la base sulla destra.

Ritroviamo l'alloggiamento per il secondo SSD in alto. Con un cacciavite a stella bisogna rimuovere la vite che fissa l'alloggiamento e inserire il Corsair MP600 Pro LPX nello slot facendo attenzione a non compromettere i piedini. Nell'alloggiamento si trova un piccolo distanziatore bloccato da una vite: va prelevato e inserito nel foro con la scritta "80". Poi serrare la vite sul distanziatore e rimontare la copertura dell'alloggiamento. Infine, rimettere a posto la base eseguendo un movimento contrario a prima, dopo averla sistemata sui ganci, quindi farla scorrere delicatamente verso destra.

Una volta riconnessa alla corrente elettrica e accesa, PS5 riconoscerà automaticamente il nuovo SSD e chiederà di formattarlo. Si può configurare il secondo SSD come unità di riferimento per l'installazione di nuovi giochi. Per farlo, bisogna recarsi nelle "Impostazioni", poi su "Memoria di archiviazione" e, infine, "Posizione di installazione".

Inoltre, è possibile spostare i giochi già installati sull'SSD principale sul nuovo Corsair MP600 Pro LPX. Nella schermata principale di PS5 bisogna selezionare il gioco che si intende spostare e premere Options sul controller DualSense, quindi selezionare "Sposta giochi e app". Nella schermata che si aprirà avremo modo di selezionare più di un gioco per volta e, infine, premendo su "Sposta" spostare tutti i giochi selezionati contemporaneamente. Infine, per controllare lo spazio della memoria di archiviazione e spostare o eliminare i dati sull'unità SSD M.2, bisogna recarsi alla schermata principale e selezionare "Impostazioni", poi "Memoria di archiviazione" e "Memoria di archiviazione SSD M.2".

Ci sono diversi vantaggi nel dotare la console di un secondo SSD. Il primo è ovviamente quello di avere maggior spazio a disposizione: con le installazioni dei giochi di nuova generazione che crescono vertiginosamente in termini di spazio richiesto sulle unità di storage, l'SSD principale di PS5 risulta troppo piccolo per accoglierli tutti. Sony, infatti, ha scelto un taglio di soli 825 GB, di cui 664 GB sono a disposizione degli utenti e il resto è riservato al sistema operativo. Basta scaricare e installare 5 o 6 giochi che lo spazio si esaurisce.

Disporre di un'unità veloce come Corsair MP600 Pro LPX è poi molto importante per rendere fluida l'esperienza d'uso di PS5 e migliorare anche il funzionamento dei giochi stessi. Gli SSD veloci consentono agli sviluppatori di ottimizzare i mondi di gioco inserendo molti oggetti poligonali e liberandoli dall'esigenza di dover inserire delle parti di gioco apposite per far "respirare" il disco, come succedeva su PS4. Il caricamento dei giochi è poi istantaneo, come si può verificare sfruttando la funzione Switcher di PS5.

Questa permette di uscire e di entrare dai giochi come succede su uno smartphone, in maniera ovvero pressoché immediata, pur trattandosi ovviamente di giochi ben più complessi rispetto a quelli che si possono trovare sui dispositivi Android o iOS. Quando si è in un gioco e si preme il pulsante PS per tornare nella home e poi si va su Switcher, PS5 lancia il caricamento del nuovo gioco selezionato, il che richiede pochissimo, non più di 1 o 2 secondi. Dopo questa brevissima attesa, dunque, è possibile iniziare a giocare.

Con una velocità di lettura di circa 7000 MB/s, Corsair MP600 Pro LPX garantisce le prestazioni necessarie affinché tutto questo sia possibile. Offre su PS5 le stesse prestazioni che si hanno su PC differendo dalla controparte solo per le dimensioni del dissipatore, comunque adeguato a mantenerlo su temperature utili a un funzionamento senza intoppi.