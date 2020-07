PlayStation 5: in arrivo un'esclusiva versione in oro 24 carati

I giocatori attendono ancora una data di lancio per la desiderata (e criticata) PS5, ma qualcuno sembra aver già pensato a una potenziale limited edition della console next-gen di Sony.

Qualcuno non avrà apprezzato il design presentato dal colosso nipponico, ma questa versione in oro 24 carati potrebbe convincere anche gli utenti più esigenti - o quelli con una particolare passione per il lusso sfrenato.

Ecco la Luxury Bespoke Sony PS5 Collection

Truly Exquisite è il nome del produttore third-party che ha realizzato quest'incredibile versione di PlayStation 5. Con la Luxury Bespoke Sony PS5 Collection, l'azienda inglese propone tre differenti versioni ultra-lussuose della console di prossima generazione: una in oro 24 carati, una in oro rosa 18 carati e un'altra in platino.

Chi opterà per una di queste tre edizioni avrà diritto anche a una serie di accessori che siano all'altezza della 'nobile' console. Anche gli accessori di PS5 saranno quindi disponibili nelle loro versioni dorate, a partire dall'inedito controller Dualsense e dal Pulse 3D Wireless Headset.

Proprio come la data di uscita di PS5, la collezione di Truly Exquisite non ha ancora una finestra di lancio, né un prezzo definito; viste le singolari caratteristiche delle console, in ogni caso, difficilmente risulteranno accessibili al grande pubblico. Quella di Sony è effettivamente una grande console - forse troppo grande, a detta di qualche utente - e una versione in oro 24 carati attirerà certamente gli sguardi dei vostri ospiti una volta esibita nel vostro salotto.

Per chi attende invece l'arrivo di Xbox Series X, purtroppo non abbiamo ancora notizie circa un'eventuale versione aurea della console di Microsoft. Truly Exquisite potrebbe sempre stupirci.