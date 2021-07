PlayStation 5: il primo SSD NVMe compatibile arriva da Seagate

Come volevasi dimostrare, il prossimo major update di PlayStation 5 darà agli utenti la possibilità di espandere la memoria interna, abilitando lo slot per l'SSD M.2. Seagate è il primo produttore a cogliere la palla al balzo, annunciando il primo stick NVMe compatibile con la console next-gen di Sony. Due ottime notizie per chi non vede l'ora di espandere lo spazio d'archiviazione della propria PS5, ma, almeno nel caso di Seagate, c'è un "piccolo" ostacolo: il prezzo.

Seagate Firecuda 530 PCIe 4.0 è compatibile con PS5

L'SSD in questione è il Firecuda 530 PCIe 4.0. Questo modello è stato già svelato lo scorso giugno, ma solo ora abbiamo la conferma della sua piena compatibilità con PS5. L'annuncio arriva da Jeff Park, Country Manager di Seagate Technology ANZ (in Australia e Nuova Zelanda): "Abbiamo condotto alcuni test con Sony su PlayStation 5 e oggi posso confermare che il FireCuda 530 con heatsink ha soddisfatto tutti i requisiti di PS5", spiega Park, il quale elogia il design di PS5 che consente al nuovo SSD di Seagate di essere montato con o senza dissipatore.

Ricordiamo che l'SSD preinstallato nella PlayStation 5 di Sony ha una velocità di lettura da 5500 MB/s, che può arrivare a 9000 MB/s per i file compressi. Per garantire la piena compatibilità con l'hardware next-gen, il FireCuda 530 offre una velocità leggermente superiore in fase di lettura (7300 MB/s) e una velocità di scrittura pari a 6900 MB/s.

In questo caso, il vantaggio più grande riguarda naturalmente la capacità di archiviazione. Grazie al prossimo firmware di PS5 - ora disponibile in versione Beta - gli utenti potranno finalmente espandere la memoria SSD interna di PS5, equivalente a soli 667GB di spazio utilizzabile. Il nuovo FireCuda 530 di Seagate rappresenta dunque la prima, valida opzione per gli utenti della console next-gen, potendo offrire dai 500 GB ai 4 TB di spazio aggiuntivo.

L'unica nota dolente riguarda il prezzo: il modello base del FireCuda 530, quello da 500 GB, sarà venduto a 199 dollari australiani, equivalenti a circa 124 euro; il più capiente SSD da 4 TB raggiunge la vertiginosa cifra dei 1.429 dollari, ovvero 890 euro - la versione dotata di dissipatore sfiora i 1.500 dollari australiani (934 euro). In parole povere, per un SSD NVMe compatibile si può arrivare a spendere quasi il doppio del prezzo di una PlayStation 5 - e anche più del doppio, se si considera la più "economica" PS5 Digital Edition.

In ogni caso, ricordiamo che gli utenti possono sempre optare per un hard disk o un SSD esterno, decisamente più conveniente e, per certi versi, più versatile dell'opzione NVMe, seppure meno veloce.