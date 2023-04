PlayStation 5 finalmente disponibile e si vede: mai così tante console vendute in un anno

Sony ha chiuso l'anno fiscale 2022 con il record di Playstation 5 vendute: negli ultimi 12 mesi sono state ben 19,1 milioni di unità, un dato nettamente superiore alle 11,5 milioni di un anno fa.

Nell'ultimo trimestre la casa nipponica ha piazzato 6,3 milioni di PS5, un dato in calo rispetto alle 7,1 milioni di console del trimestre natalizio ma nettamente superiore alle 2 milioni di PS5 del medesimo periodo dello scorso anno. Con questi nuovi dati, Playstation 5 tocca 38,4 milioni di unità vendute dal lancio a oggi.

Se il dato dell'hardware è estremamente positivo, non si può dire lo stesso di software e online con 264,2 milioni di titoli venduti (di cui 43,5 di giochi first party, ossia dei Playstation Studios) per PS4 e PS5 nell'anno fiscale, a fronte di un dato di 303,2 milioni dello scorso anno.

Quanto all'online, il numero di abbonati PlayStation Plus si è attestato a 47,4 milioni, in aumento di 1 milione di unità rispetto ai tre mesi precedenti e identico allo stesso periodo dell'anno passato. Gli utenti attivi sono stati 108 milioni, in calo su base sequenziale (112 mln) ma in aumento sul Q4 fiscale 2021 (106 mln).

"Le vendite dell'hardware stanno crescendo in linea con il piano di Sony, ma l'andamento del software, la parte più profittevole del business del gaming, rimane debole. Questo mostra che gli utenti PlayStation non stanno acquistando nuovi giochi", ha commentato Hideki Yasuda, analista di Toyo Securities.

La divisione ha chiuso con un fatturato di 3,64 trilioni di yen, in crescita del 33% su base annua. L'utile operativo si è attestato a 250 miliardi di yen, in calo del 27% rispetto all'anno scorso. Sony prevede un utile operativo di 270 miliardi di yen per il nuovo anno fiscale, iniziato da quasi un mese.

Per quanto riguarda il colosso nipponico nel suo complesso, grazie al buon andamento di streaming, cinema e sensori d'immagine, il fatturato annuo è stato pari a 11,5 trilioni di yen con un utile operativo di quasi 1,21 trilioni di yen. Per l'anno in corso, che si concluderà a fine marzo 2024, la società si aspetta ricavi simili ma un leggero calo dell'utile operativo, pari al 3%, a 1,17 trilioni di yen.