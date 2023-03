PlayStation 5 disponibile su Amazon, ottimo prezzo per il bundle con FIFA 23

PlayStation 5 può essere adesso acquistata al suo prezzo base, 549€ , senza rincari dovuti alla scarsa disponibilità. Se questa versione non richiede l'abbonamento a Prime, è possibile acquistare il bundle con FIFA 23, a un prezzo decisamente interessante , sottoscrivendo un abbonamento Amazon Prime visto che l'acquisto è riservato proprio ai clienti Prime.

PlayStation 5: come acquistarla subito su Amazon

A differenza dell'altro hardware e delle stesse console rivali, PlayStation 5 ha subito gli inconvenienti della crisi delle materie prime fino a pochissimo tempo fa. Ma adesso comincia ad essere disponibile in volumi, perlomeno su Amazon, motivo per cui può essere conveniente procedere subito all'acquisto.

È quasi impossibile assicurarsi una potenza di calcolo paragonabile a quella della PS5 spendendo così poco. In termini di CPU, PlayStation adotta una soluzione con 8 core basati su architettura Zen 2 di AMD, quella dei processori Ryzen 3000. La versione custom della GPU AMD RDNA 2 a bordo di PlayStation 5, invece, conta su 36 Compute Unit (CU) che operano alla frequenza massima di 2,23 GHz, il che si traduce in una prestazione massima teorica di 10,28 TFLOP/s. Parliamo, dunque, di un sistema potente: difficile poter disporre di tanta potenza di calcolo spendendo così poco.

Con l'SSD di PS5, inoltre, arriviamo fino a 5,5 GB/s grazie a 12 canali interni e quattro linee PCIe 4.0 che lo collegano al SoC centrale. Grazie ad alcuni accorgimenti di cui parliamo in seguito, il bandwidth effettivo raggiunge 8-9 GB/s nel sistema. Anche la presenza dell'SSD costituisce un valore aggiunto non indifferente per una console.

Amazon Prime: tutti i benefici

Amazon Prime mette a disposizione molti vantaggi per gli utenti abbonati che vanno al di là di Prime Video. Ecco i principali:

Consegne veloci illimitate

Spedizioni illimitate in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri. Iscriviti ad Amazon Prime per usufruire di spedizioni gratuite con consegna in 1 giorno lavorativo, su oltre 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni. La maggior parte dei CAP italiani è attualmente servita dalla spedizione 1 Giorno: verifica la copertura durante il processo d'acquisto.

Prime Video

L'iscrizione a Prime offre accesso alle serie Amazon Original, fra cui The Boys, Good Omens e Carnival Row e ai migliori match della UEFA Champions League del mercoledì. Puoi accedere dove e quando vuoi dal tuo computer o dall'app Prime Video, e scaricare una selezione di titoli su iPhone, iPad, tablet Fire o dispositivi Android.

Prime Music

Con l'abbonamento ad Amazon Prime si possono ascoltare più di 2 milioni di brani, e centinaia di playlist senza pubblicità. I brani sono disponibili su tutti i dispositivi e si possono scaricare per ascoltarli offline.





Prime Reading

Con Prime Reading, si può accedere a una selezione di eBook aggiornata regolarmente. Non è necessario un eReader Kindle per approfittare dei vantaggi di Prime Reading. Con l'app gratuita per iOS e Android, si può leggere su qualsiasi dispositivo oltre che sul tuo Kindle o Tablet Fire.

Prime Gaming

Prime Gaming permette di ottenere personaggi, veicoli, skin e potenziamenti per i videogiochi più popolari su Twitch e in più altre sorprese come giochi indie completi e ricompense esclusive. Inoltre, si beneficia di un abbonamento mensile senza costi aggiuntivi ad un canale Twitch per supportare il proprio streamer preferito.

Offerte Lampo

Amazon Prime permette di accedere alle Offerte Lampo con 30 minuti di anticipo, il che spesso significa poter portare a termine veri e propri affari!







Amazon Photos

Con Amazon Photos i ricordi sono al sicuro grazie ad Amazon Drive e accessibili ovunque. È come avere un album virtuale di tutte le fotografie, sempre accessibile e da qualsiasi dispositivo.