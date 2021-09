PlayStation 5 disponibile oggi all'acquisto su MediaWorld

MediaWorld fa sapere che oggi metterà a disposizione per l'acquisto alcune console PlayStation 5. Per poter acquistare la console di nuova generazione occorre registrarsi seguendo questo indirizzo. Dopo la registrazione, è necessario preparare una carta di credito o una Paypal e tornare sul sito di MediaWorld alle ore 15:00 di oggi 20 settembre.

PlayStation 5 disponibile su MediaWorld alle ore 15:00 di oggi 20 settembre

Ricordiamo che la disponibilità di PlayStation 5 sarà molto limitata rispetto alla domanda. Quindi, per ottenere una chance di acquistare una console, bisogna recarsi puntualmente sul sito, tenendo in considerazione che ci sarà una coda che verrà servita progressivamente. Le PlayStation 5 vendute da MediaWorld in questa iniziativa sono di tipo Standard Edition, quindi comprensive di lettore ottico.

PlayStation 5 è la console di nuova generazione con CPU AMD Zen 2 a 8 core personalizzata e GPU basata su architettura RDNA 2, con unità SSD M.2 NVMe e DualSense, l'avveniristico controller dotato, tra le altre cose, di tecnologia di feedback aptico. Per via della crisi dei semiconduttori che sta coinvolgendo una moltitudine di settori, la produzione di PlayStation 5 è stata parecchio rallentata nei mesi scorsi, a fronte di una richiesta elevatissima.