PlayStation 5 con lettore Blu-ray costa ora 449 su Amazon: attenzione, sarà così ancora per poco!

PlayStation 5 a un prezzo pazzesco per quanto riguarda la versione della console completa, quella comprensiva di lettore Blu-ray. La console è disponibile in volumi ma occorre comunque affrettarsi perché la richiesta è elevatissima. Solitamente, infatti, il prezzo sale, o la disponibilità di esaurisce, pochi minuti dopo che l'offerta diventa attiva.

È quasi impossibile assicurarsi una potenza di calcolo paragonabile a quella della PS5 spendendo così poco. In termini di CPU, PlayStation adotta una soluzione con 8 core basati su architettura Zen 2 di AMD, quella dei processori Ryzen 3000. La versione custom della GPU AMD RDNA 2 a bordo di PlayStation 5, invece, conta su 36 Compute Unit (CU) che operano alla frequenza massima di 2,23 GHz, il che si traduce in una prestazione massima teorica di 10,28 TFLOP/s. Parliamo, dunque, di un sistema potente: difficile poter disporre di tanta potenza di calcolo spendendo così poco.

Con l'SSD di PS5, inoltre, arriviamo fino a 5,5 GB/s grazie a 12 canali interni e quattro linee PCIe 4.0 che lo collegano al SoC centrale. Grazie ad alcuni accorgimenti di cui parliamo in seguito, la bandwidth effettiva raggiunge 8-9 GB/s nel sistema. Anche la presenza dell'SSD costituisce un valore aggiunto non indifferente per una console.