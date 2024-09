PlayStation 5: con il nuovo update è impossibile giocare a numerosi titoli a causa di bug e artefatti

L'ultimo aggiornamento della PS5 ha reso ingiocabili numerosi titoli, sia della nuova ammiraglia che di PS4 eseguiti in retrocompatibilità. Non tutte le console sono affette dai problemi, ma al momento è meglio rimandare l'aggiornamento.

L'ultimo aggiornamento del firmware di PlayStation 5 sta dando non pochi grattacapi a numerosi possessori della console Sony. Alcuni titoli, tra cui grandi nomi come Final Fantasy XVI e Black Myth: Wukong, sono diventati ingiocabili a causa di bug e artefatti grafici.

Il problema sembra coinvolgere però molti altri titoli, non solo PS5, ma anche quelli PS4 riprodotti sulla nuova console attraverso la retrocompatibilità. Alcuni giocatori hanno segnalato problemi gravi anche con Death Stranding, Star Wars Jedi: Survivor, Elden Ring ed altri.

Va sottolineato che non tutte le console sono coinvolte. Sony sta indagando sull'origine del problema, ragione per cui il nostro consiglio è di rimandare l'aggiornamento della piattaforma. Siamo certi che Sony rilascerà un fix il prima possibile, ma al momento è difficile stabilire una tempistica.

Queste problematiche, naturalmente impreviste, spuntano proprio a ridosso dell'annuncio di PS5 Pro che, per il suo prezzo, ha scatenato la polemica generando numerosi confronti con il mondo del PC gaming. Situazioni come queste in ambito PC non sono nuove, ma i giocatori possono fronteggiarle sin da subito.

Nel caso in cui l'aggiornamento dei driver dovesse causare problemi, il computer consente di fare il downgrade del firmware tornando ai driver precedenti. Questo permette di risolvere la situazione con tempistiche praticamente immediate. Al contrario, le console non consentono di installare versioni precedenti del firmware, ragione per cui gli utenti sono costretti ad attendere che Sony rilasci un nuovo update.