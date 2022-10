PlayStation 5: arriva il jailbreak, ecco con quali conseguenze

Nei circuiti pirata pare sia disponibile il primo jailbreak di PlayStation 5. Sfruttando una vulnerabilità nel software di sistema, alcuni hacker sarebbero in grado di apportare modifiche alla console in modo da ottenere il pieno accesso. Potenzialmente, in questo modo si rende possibile eseguire software non autorizzato sulle unità di PS5, che significa sia giochi pirata che software originariamente non previsto per la console. Ma anche personalizzare l'aspetto di PlayStation 5 in base alle mod disponibili e scaricare giochi gratuitamente.

Prima o poi giochi pirata su PlayStation 5?

Stando alle notizie che giungono, il jailbreak sarebbe attualmente molto limitato, nel senso che funzionerebbe solo con firmware 4.03 o precedenti, ovvero con le PlayStation 5 che non vengono aggiornate almeno da un anno. Sony, inoltre, è già al lavoro per correggere la falla, nel tentativo di rendere completamente inoffensivo l'attacco degli hacker.

L'autenticità del jailbreak, comunque, sarebbe confermata da una fonte interna a Sony, secondo quanto riporta Insider Gaming. Il quale definisce l'hack come "limitato", anche se potrebbe rappresentare un valido punto di partenza se gli hacker riuscissero ad esterne l'efficacia alle più recenti versioni del firmware. Naturalmente un accesso così completo alle risorse private della console è considerato come "pirateria" nella gran parte delle nazioni.

It's... beautiful.



The PlayStation 5 has been jailbroken. pic.twitter.com/54fvBGoQGw — Lance McDonald (@manfightdragon) October 3, 2022

Non è la prima volta che PS5 viene presa di mira dagli hacker. Già un anno fa, infatti, gli hacker erano riusciti ad ottenere un primo limitato accesso alla console, con la capacità di eseguire la modalità debug sulle PlayStation 5 regolarmente acquistate.