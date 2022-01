PlayStation 5 acquistabile dal sito di Sony, ma non in Italia

È un'iniziativa che Sony ha lanciato negli Stati Uniti nello scorso ottobre e che ora estende anche all'Europa tramite il servizio direct.playstation.com. PlayStation 5 si può dunque acquistare dal sito di Sony, a patto di risiedere in Regno Unito, Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo e nei già citati Stati Uniti. Italia esclusa per il momento.

Sony afferma che è disponibile una "quantità limitata" di console, mentre coloro che intendono ottenere una console in questo modo devono prima accedere al sito web di PlayStation tramite il proprio ID PSN. Gli iscritti riceveranno un'e-mail con la data, l'ora e le istruzioni su come effettuare l'acquisto.

Sony sottolinea che non tutti gli utenti iscritti riceveranno una console. Inoltre, dopo aver ricevuto l'email, la finestra temporale per l'acquisto è limitata, per cui bisogna affrettarsi per finalizzare la procedura. Non è dato sapere al momento quanto bisogna aspettare dopo aver effettuato la registrazione. Altri dettagli si trovano nella FAQ dedicata.

In questo modo Sony vuole porre un freno alla mancanza di disponibilità di console di nuova generazione dovuta alla crisi delle materie prime che sta attraversando molteplici settori e che è iniziata proprio nell'ambito dei chip e dei semiconduttori. Nei giorni scorsi, Sony ha fatto sapere che per affrontare il problema della carenza di PS5 produrrà più PS4.