Playseat PUMA Active Gaming Seat: un'atipica sedia da gioco

Rimanere sdraiati o stare sulla punta della sedia per essere il più concentrati possibile sull'azione di gioco? È il dilemma di tantissimi giocatori, che magari impedisce di prendere una decisione definitiva sulla sedia da affiancare alla postazione di gioco. È proprio a questo tipo di decisione che Playseat ha pensato quando ha definito le caratteristiche di base della nuova PUMA Active Gaming Seat.

Si tratta di una soluzione piuttosto semplice, più facile da montare rispetto a una tradizionale sedia gaming con pistone a gas. Basta predisporre la struttura tubolare e poi collocare il tessuto, e il gioco è fatto. Con la base leggermente basculante, la sedia consente di tenere vari tipi di seduta, a seconda che si voglia essere più rilassati o più concentrati davanti allo schermo di gioco.

Non si tratta di una sedia che punta a mantenere il più fermo possibile il corpo del giocatore, come fanno le tradizionali sedie gaming, piuttosto privilegia l'opposto. Ovvero, consentire di trovare la postazione più adatta, in funzione dell'altezza e del tipo di postura che si predilige, e di modificarla anche ad azione in corso. Assomiglia, infatti, più a uno sgabello che a una sedia vera e propria.

Non si può usare in ufficio o davanti a una scrivania, ed è più indirizzata ai console gamer che si giocano davanti a un voluminoso televisore. Oltre a una completa libertà di movimento, poi, offre materiale traspirante sviluppato da PUMA e definito ActiFit high-tech. Questo tessuto è ottimo sia dal punto di vista del grip sia per mantenere il corpo fresco.

Interessante anche la base MotionForce con piedini in gomma, che asseconda in maniera reattiva i movimenti del corpo del giocatore, e permette di orientare la sedia con precisione secondo i propri gusti. Non mancano tasche portaoggetti per accessori come telefono, controller e telecomando. La base è stabile e resistente, mentre la sedia occupa uno spazio ridotto. Una volta che la base è orientata in una certa posizione, la mantiene senza oscillazioni o incertezze. Il tessuto, che si avvolge alla struttura tubolare, si è rivelato robusto.

Playseat ha infatti sfruttato la sua esperienza con le postazioni di gioco, racing e per simulatori di volo per garantire la robustezza e la stabilità necessarie. Nel tessuto e nel cuscino per la testa, infatti, ricorda le postazioni destinate al gaming competitivo e professionale.

Playseat PUMA Active Gaming Seat è, quindi, molto diversa dalle sedie gaming a cui siamo abituati. Ottimizzata per il gioco con le console o con gli smartphone, è ideale per essere posizionata davanti al televisore.

Si trovae viene venduta a