Plaion: uno 'stipendio medio' a un fortunato vincitore per festeggiare il lancio di Payday 3

In occasione del rilascio di Payday 3, Plaion ha condotto una particolare campagna pubblicitaria a Londra. La scelta della città britannica pare non sia stata casuale, in quanto sarebbe la città che lotta di più con "la gestione del denaro". In sintesi, i partecipanti erano invitati a svuotare un camion che ospitava 2000 banconote false da un dollaro.

Si è trattato di un camion portavalori speciale del quale una delle paratie era stata rivestita con le duemila banconote che, una volta rimosse, hanno rivelato un cartellone pubblicitario del gioco. Tra queste ne erano presenti alcune speciali definite "varianti vincitore" che consentivano, a chi ne entrava in possesso, di essere inserito in un sorteggio il cui premio era uno stipendio medio mensile.

Sfortunatamente, acquisire queste banconote era piuttosto complesso poiché sono bastati meno 10 minuti per ripulire il camion. Tuttavia, è stata un'iniziativa molto curiosa e divertente, poiché il camioncino in questione ha percorso un vero e proprio tour di Londra con scritto in bella vista "Follow the Money" (Segui i Soldi) per poi fermarsi in un vialetto piuttosto isolato nel quale i più determinati hanno avuto accesso alle banconote.

Come parte della campagna, Plaion ha commissionato anche un sondaggio condotto su 2000 cittadini adulti. Dal questionario è emerso che solo il 37% sarebbe disposto a rapinare una banca avendo la garanzia di farla franca. Inoltre, i compagni più desiderati per un'eventuale squadra di malviventi sono stati: Dwayne "The Rock" Johnson per la sua forza bruta, Lewis Hamilton come autista e Derren Brown come ipnotizzatore per le guardie.

Nel frattempo, Starbreeze ha fatto sapere che continuerà a lavorare per garantire una maggiore stabilità dei server. Dopo un periodo di accesso anticipato di tre giorni, il rilascio ufficiale avvenuto lo scorso 21 settembre ha reso difficile l'accesso ai server per molti giocatori.