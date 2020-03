Plague Inc., il gioco funzionerà al contrario: una modalità per combattere una pandemia

"Otto anni fa non avrei mai immaginato che il mondo reale sarebbe arrivato ad assomigliare a un gioco di Plague Inc. o che così tanti giocatori avrebbero usato Plague Inc. per superare una vera pandemia". Sono le parole di James Vaughan, creatore di Plague Inc., un gioco che su smartphone ha spopolato negli anni passati e che molti hanno visto come profetico per descrivere l'attuale situazione. Così tanto che un mese fa è stato rimosso dall'App Store cinese.

Il gioco, particolarmente popolare su smartphone ma disponibile anche PC e console, permette di creare virus, batterie, funghi e altri patogeni aggressivi, facendoli evolvere per evitare le misure di sicurezza e le cure create dai vari paesi mondiali, con un unico fine: annientare la popolazione umana, fino all'ultimo individuo.

Oggi molti vedono in Plague Inc. un gioco di cattivo gusto e per questo Ndemic Creation ha annunciato alcune iniziative per togliersi di dosso l'appellativo di "uccelli del malaugurio". Per prima cosa è stata fatta una donazione di 250 mila dollari alla "Coalition of Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)" e al "COVID-19 Solidarity Response Fund" dell'OMS. "Siamo orgogliosi di poter sostenere il lavoro vitale dell'OMS e del CEPI mentre lavorano per trovare un vaccino per COVID-19", ha aggiunto Vaughan, sottolineando che presto il gioco promuoverà il fondo dell'OMS.

La seconda mossa riguarda proprio Plague Inc., che guadagnerà una modalità che consentirà ai giocatori di salvare il mondo da un'epidemia. Insomma, il contrario dello scopo originale. La nuova modalità consentirà ai giocatori affrontare la progressione della malattia potenziando i sistemi sanitari, nonché controllare azioni come la quarantena, il distanziamento sociale e la chiusura dei servizi pubblici.

"Stiamo sviluppando questa modalità di gioco con l'aiuto di esperti dell'OMS, della rete globale di allarme e risposta alle epidemie e altri", aggiungono gli sviluppatori. L'aggiornamento del gioco, quando sarà rilasciato, arriverà in forma gratuita lungo tutto il periodo della pandemia.