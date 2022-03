Più donne nel sim racing: Ford Italia ci prova con la Ford W University. Ecco di cosa si tratta

Ford Italia intende investire sulla parità dei sessi nel mondo del racing scegliendo come data per l'annuncio l'8 marzo, la stessa della Giornata Internazionale della Donna. L'iniziativa prevede la realizzazione della Ford W University, delle giornate di corsi di guida in piste reali e virtuali riservati alle donne per formare una nuova generazione di pro-racer.

A margine dell'evento, in partnership con Autodromo Nazionale di Monza e Kunos Simulazioni di Assetto Corsa, Ford Italia ha mostrato un tracciato speciale, The W Track. La base è l'autodromo di Monza, ma uno dei due rettilinei è stato sostituito con una serie di curve stretissime che formano la parola Woman, per dimostrare quanto sia complesso e difficile il percorso che una donna deve compiere per raggiungere i suoi obiettivi.

Ford Italia ci prova: ecco cosa faremo per promuovere la parità di genere nel sim racing

L'iniziativa ha lo scopo di risolvere la scarsa presenza di donne nelle corse professionali, ambiente in cui le donne vengono spesso penalizzate solo per il semplice fatto di essere tali. Secondo Ford Italia, da parte delle donne sta crescendo l'interesse e la curiosità verso il racing, e The W Track e la Ford W University hanno lo scopo di rispondere al problema permettendo a chi vuole approcciarsi al settore di superare lo scoglio iniziale.

Il progetto ha ricevuto il supporto del Consiglio per le Pari Opportunità del Consiglio regionale della Lombardia, ed è stato annunciato all'interno di una tavola rotonda moderata dalla giornalista Maria Latella. I protagonisti, che hanno posto l'accento sul problema della parità di genere nel nostro Paese da diversi punti di vista, sono stati: Fabrizio Faltoni, Presidente e A.D. di Ford Italia; Alessandra Zinno, Managing Director dell'Autodromo Nazionale di Monza; Giuseppina Fusco, Vice Presidente ACI; Enrico Gelfi, fondatore Osservatorio Italiano E-sports; Valerio Piersanti, Vice President Licensing and Partnerships Kunos Simulazioni; Letizia Caccavale, Presidente del Consiglio per le Pari Opportunità del Consiglio regionale della Lombardia.

Nel confronto sono emerse alcune tematiche interessanti: negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo delle donne nel mondo del sim-racing, ma non abbastanza da essere rappresentativo se si considerano le competizioni professionali. Si tratta di una disparità di genere che esiste anche in altri ambiti e che comporta un inevitabile gap sociale, dovuto in parte anche a un deficit per cui l'universo femminile si trova spesso a confrontarsi nel mondo del lavoro e nelle discipline sportive senza la possibilità di disporre di un modello vincente di riferimento. Nel sim racing, inoltre, non ha ragione d'esistere questo gap, dal momento che nelle simulazioni non è poi così importante la componente fisica rispetto al motorsport tradizionale, come ha sottolineato Valerio Piersanti di Kunos durante il dibattito.

Con Ford W University l'azienda intende creare il team più inclusivo del mondo degli eSports partendo da Fordzilla, team costruito partendo dalle competenze acquisite nel mondo delle corse reali per gareggiare ai massimi livelli anche in quelle virtuali. Al momento in Fordzilla è presente solo una donna, Sara Stefanizzi (in arte Kurolily), che comunque è la capitana del team. Oltre a The W Track su Assetto Corsa, Ford ha organizzato appuntamenti a sostegno delle donne nel mondo delle corse, volti a ispirare e qualificare una generazione diversa di futuri racer: all'interno della Ford W University prenderanno vita due giornate di corsi di guida sportiva su pista reale e virtuale riservate alle donne, con il supporto dei team di piloti della Ford Driving University e dei migliori sim-racer professionisti.

"Il fatto che ci sia solo una donna nel Team Fordzilla è una nostra mancanza", ha infine concluso l'A.D. di Ford Italia Fabrizio Faltoni. "Sappiamo che le future pro-gamers sono là fuori ma non le abbiamo cercate abbastanza. E' chiaro che dobbiamo fare le cose in modo diverso. Non possiamo vincere la corsa senza nemmeno iniziarla e per questo abbiamo deciso di scendere in pista organizzazndo delle giornate di training dedicate alle donne".