Piranha Games lavora a un nuovo MechWarrior in arrivo nel 2024

Durante un'intervista per il podcast NoGutsNoGalaxy, Russ Bullock, presidente di Piranha Games, ha rivelato che un nuovo titolo dedicato alla serie MechWarrior è attualmente in lavorazione. Il titolo dovrebbe arrivare nel 2024, ma non si tratterà di un sequel di MechWarrior Online.

Bullock ha spiegato che sarà un nuovo gioco della saga, il che potrebbe far pensare ad un "MechWarrior 6". Il quinto capitolo, Mercenaries, è stato rilasciato nell'ormai lontano 2019. Tuttavia, anche questa ipotesi è già stata smorzata dal dirigente. "Vi dico solo che non è un MechWarrior Online 2, non è il successore di MechWarrior Online, non è un pvp online - dovete pensarlo più vicino a MechWarrior 5, ma è un gioco standalone, un prodotto standalone" ha detto Bullock a NoGutsNoGalaxy.

In sostanza, non sarà il sequel di nessuno dei titoli finora rilasciati, ma uno completamente a sé stante. Il gioco arriverà sia su PC che su console e avrà un gameplay orientato alla cooperazione in giocatore singolo. Tuttavia, bisognerà aspettare per maggiori dettagli, visto che l'attenzione dello studio è concentrata sul quarto DLC dedicato a Mercenaries, Rise of Rasalhague.

Bullock, però, ha comunque fornito qualche dettaglio in più per quanto riguarda la "situazione online", sottolineando che l'intenzione di pubblicare un nuovo capitolo c'è, ma al momento ci sono dei limiti dovuti al rinnovo della licenza. Piranha Games possiede la licenza fino al 2025 mentre lo sviluppo di un titolo completamente multigiocatore richiederebbe più tempo per essere sviluppato.