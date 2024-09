Phil Spencer di Xbox ha preso tante decisioni sbagliate, ma non se ne pente

In un'intervista in occasione del PAX West 2024, Phil Spencer ha raccontato alcuni episodi interessanti della sua carriera. Il capo di Microsoft Gaming ha rivelato di aver fatto molti errori, ma rimane ottimista sul futuro di Xbox.

Phil Spencer. a capo della divisione gaming di Microsoft, ha svelato alcuni retroscena del suo ruolo e delle difficili decisioni che ha dovuto fronteggiare al PAX West 2024. Per sua stessa ammissione, tante sono state le scelte sbagliate, ma il CEO non se ne pente e rimane ottimista sul futuro di Xbox.

Il responsabile ha raccontato di alcuni contratti a cui ha rinunciato, commettendo chiaramente un errore di valutazione. Tra i principali c'è, naturalmente, quello per la pubblicazione di Destiny subito dopo l'allontanamento di Bungie dai Microsoft Studios.

"Ovviamente, Bungie faceva parte di Microsoft quando ho iniziato a lavorare per Xbox e condividevo il piano con Alex Seropian e Jason Jones nell'edificio di Redmond in cui lavoravamo. Ho imparato tantissimo stando a contatto con Bungie" ha spiegato Spencer.

Tuttavia, nonostante la vicinanza con il team, Destiny "non lo aveva convinto" la prima volta che lo ha giocato, così si rifiutò di pubblicare il gioco. In seguito al no di Microsoft, il gioco venne poi pubblicato da Activision come titolo multipiattaforma attirando milioni di giocatori e generando entrate inaspettate forse anche per le stesse Bungie e Activision.

Un episodio simile si è verificato con Guitar Hero, un titolo di cui Spencer aveva completamente sottovalutato l'attrattiva. Anche in questo caso, l'IP fu poi acquisita da Activision, la quale ne ha pubblicato numerosi capitoli.

"Un episodio interessante è quando questo team venne a Redmond e Alex Rigopulos, insomma lui propone questo gioco per il quale realizzeranno chitarre di plastica, e le collegheranno alla console e venderanno delle tracce in cui suonerai su questa traccia ed io ero tipo: sul serio? Pensiamo davvero che funzionerà?". Subito dopo, ridendo, ha aggiunto: "Ho sentito dire che si è rivelato un gioco davvero bello…".

"Non sono una persona che si pente. Forse è un mio difetto, ma ho lasciato andare così tante occasioni. Potrei guardarmi indietro e dire…ma no, cerco di guardare avanti e di essere positivo su ciò che stiamo facendo adesso".