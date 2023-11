Phantom Liberty a 4,3 milioni di copie, ma CD Projekt è già concentrata sul nuovo The Witcher

Nell'ultimo resoconto agli investitori, CD Projekt RED ha fatto sapere che la nuova e unica espansione di Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, ha raggiunto i 4,3 milioni di copie vendute. Nel frattempo, lo studio è già completamente concentrato sul prossimo capitolo di The Witcher che adesso può contare su 330 sviluppatori.

Per quanto riguarda Cyberpunk, CD Projekt ha fornito un interessante aggiornamento rispetto ai dati di settembre, che prendevano in considerazione fino alla settimana di lancio di Phantom Liberty. Il gioco ha superato i 25 milioni di copie vendute lasciandosi definitivamente alle spalle quello che fu un lancio piuttosto problematico.

Se da un lato la Definitive Edition – senza ancora una data d'uscita – si presenta come l'atto finale del gioco di ruolo fantascientifico, lo sviluppatore ha già annunciato che il sequel è in programma. Certo, l'attesa sarà a dir poco lunga, ma è chiaro che la nuova IP avrà un ruolo di spicco nel futuro della società.

Tempi più "ragionevoli", invece, riguardano il prossimo capitolo di The Witcher che darà l'avvio a una nuova trilogia. Con la chiusura del ciclo ormai prossima per Cyberpunk 2077, CD Projekt ha spostato circa la metà dei suoi sviluppatori sul nuovo fantasy. La società, inoltre, ha anticipato che il numero di elementi al lavoro sul gioco salirà a oltre 400 entro la metà del 2024.

Infine, non mancano alcuni progetti minori che tuttavia la società continua a portare avanti, apparentemente in linea con la tabella di marcia. Tra questi c'è lo spin off multiplayer di The Witcher, affidato a Molasses Flood, e il remake del primo capitolo della serie canonica al quale lavorerà Fool's Theory, uno studio esterno.