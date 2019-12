PewDiePie si prenderà una pausa da YouTube nel 2020

In un video pubblicato due giorni fa, Felix Kjellberg - noto ai più come PewDiePie - ha dichiarato che si allontanerà da YouTube nel 2020. Nel filmato in questione, il celebre youtuber svedese annuncia di volersi “prendere una pausa” dalla piattaforma che lo ha reso famoso in tutto il mondo, cogliendo l’occasione per denunciare le nuove policy anti-molestie introdotte da Google.

Non è la prima volta che PewDiePie annuncia di voler prendere le distanze da YouTube, avendo già espresso questo desiderio lo scorso agosto, mese in cui, tra l'altro, Kjellberg avrebbe raggiunto l’incredibile traguardo dei 100 milioni di iscritti.

PewDiePie: “Sono stanco. Mi sento molto stanco.”

“Credo che questo sia un gran momento per dire che ho un annuncio speciale da fare. Mi prenderò una pausa da YouTube l’anno prossimo, perché ho preso una decisione!”. Il ‘gran momento’ evidenziato da Felix Kjellberg sarebbe legato al recente update delle norme anti-molestie e anti-bullismo di YouTube.

Secondo il nuovo regolamento, aggiornato lo scorso mercoledì, saranno sanzionati i video contenenti violenza verbale implicita - basata sulla minima allusione ad atti di violenza fisica - e i contenuti che “insultano malignamente qualcuno sulla base di attributi protetti”, come l’etnia, l’espressione di genere o l’orientamento sessuale. I filmati che non rispetteranno le ultime linee guida verranno rimossi dal portale.

“Sono stanco. Mi sento molto stanco. Non so se ve ne siate accorti. Affinché lo sappiate, all’inizio del prossimo anno sarò via per un po’. Lo spiegherò in un secondo momento, ma volevo avvisarvi”. Così dichiara PewDiePie nel suo ultimo video.

Un avvertimento che lascia diversi fan dispiaciuti, ma che minaccia anche lo stesso YouTube. Non solo Kjellberg, altri content creator hanno infatti criticato le nuove policy di cui sopra, lanciando sui social media gli hashtag #YouTubeisOver e #YouTubeIsOverParty.

In passato PewDiePie era stato preso di mira da YouTube per i contenuti controversi presenti nei suoi video, tra cui alcune battute considerate ‘antisemite’. In ogni caso, non sono ancora del tutto chiare le vere intenzioni di Kjellberg. Durante la sua presunta pausa, il creator potrebbe effettivamente trascurare la produzione video, oppure allontanarsi da YouTube per avvicinarsi a un’altra piattaforma. Seguiremo la vicenda con curiosità.