PewDiePie: accordo in esclusiva con YouTube per i live streaming

Felix Kjellberg, il famoso youtuber meglio conosciuto come PewDiePie, ha firmato un accordo in esclusiva per i live streaming su YouTube. La mossa arriva quasi esattamente un anno dopo l'annuncio di esclusività con DLive, un piccolo sito di live streaming basato sulla blockchain.

Secondo il comunicato stampa, Kjellberg è entusiasta di tornare all'ovile dopo che YouTube aveva voluto troncare i rapporti con lo streamer svedese accusandolo di antisemitismo. "Nel 2020 mi sto concentrando molto sul live streaming, quindi essere in grado di collaborare con YouTube e poter sfruttare le ultime funzionalità della piattaforma è molto stimolante" ha dichiarato PewDiePie.

Google con YouTube sta puntando molto sul live streaming nell'annoso tentativo di colmare il gap con Twitch per quanto riguarda lo streaming di gaming. Nel recente periodo ha raggiunto accordi, oltre che con PewDiePie, anche con CouRage, Typical Gamer e Valkyrae, altri streamer con seguito molto importante.

La mossa di Kjellberg di rientrare in YouTube era in qualche modo prevedibile e sarebbe interessante scoprire i termini economici dell'accordo. Ovviamente Google e YouTube non sono gli unici a retribuire le celebrità del web per fornire i contenuti in esclusiva per le loro piattaforme: tra gli altri, il celebre giocatore di Fortnite Ninja ha raggiunto recentemente un accordo con Microsoft per lo streaming in esclusiva su Mixer.