Per Capcom le mod possono rovinare l'immagine di un gioco e sono indistinguibili dai cheat

La sezione ricerca e sviluppo di Capcom ha rilasciato un interessante video su YouTube in cui discute delle mod e dell'impatto che hanno sui giochi. Secondo l'azienda, alcune di queste minano "l'ordine pubblico e la morale", ma il significato di questa affermazione non è stato approfondito.

In sostanza, Capcom spiega il modo in cui sta affrontando l'utilizzo dei cheat per evitare che i giocatori scorretti rovinino l'esperienza di tutti gli altri. A tal proposito, Capcom ha spiegato che il sistema anti-cheat non è in grado di distinguere tra mod e software di terze parti atti a fornire vantaggi non consentiti, motivo per cui ambedue le alternative vengono automaticamente bloccate.

È lecito pensare che il discorso fosse riferito ai giochi multiplayer come Monster Hunter World, dove effettivamente i cheat possono minare l'esperienza di gioco. "Tutte le mod vengono individuate come cheat" ha spiegato Capcom. "Ovvero, le mod che non sono ufficialmente supportate dal gioco sono impossibili da distinguere dai software cheat in base all'implementazione".

La sviluppatrice giapponese, però, si è espressa in merito alle mod in maniera più ampia coinvolgendo anche i titoli puramente single player. "Ci sono un certo numero di mod che risultano offensive per la morale e l'ordine pubblico. Quando queste vengono diffuse, l'immagine del prodotto viene offuscata e il marchio ne risente".

Non è chiaro esattamente a cosa si riferisca Capcom, soprattutto perché nel video non è riportato alcun esempio in merito. Si potrebbe pensare alle mod più osé disponibili per i giochi come Resident Evil, nelle quali i protagonisti appaiono nudi. Altre consentono di sostituire alcuni dei personaggi con altri presi da franchise diversi o saghe cinematografiche non di proprietà Capcom.

Soprattutto i giocatori PC hanno imparato negli anni che le mod consentono di modificare o sostituire aspetti del gioco nei modi più disparati ed è la stessa azienda ad ammettere che alcune di queste hanno un impatto positivo sui giochi.