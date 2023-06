People Can Fly al lavoro su un nuovo gioco per Microsoft Game Studios

People Can Fly ha annunciato un nuovo accordo con Microsoft per sviluppare un titolo che, almeno per il momento, viene identificato con "Project Maverick". Attualmente non si sa ancora nulla sul gioco in questione, ma le prime voci suggeriscono un nuovo progetto per la serie Gears.

Per ora le uniche informazioni condivise riguardano il budget investito che sarà compreso tra i 30 e i 50 milioni di dollari. Il comunicato, inoltre, precisa che il progetto sarà interamente finanziato dal publisher e sarà su una proprietà intellettuale detenuta da quest'ultimo.

D'altronde, un progetto su Gears of War affidato allo studio polacco non sorprenderebbe, dato che quest'ultimo ha già lavorato sulla saga. È di PCF, infatti, il porting per PC di Gears of War Ultimate Edition, ultima versione del titolo originale sviluppato da Epic Games, così come lo sfortunato Gears of War: Judgement rilasciato come esclusiva Xbox 360, ma non particolarmente apprezzato dai fan.

Un contratto che tra le altre cose arriva in un momento piuttosto difficile per lo studio. L'ultima opera, Outriders, un videogioco pubblicato da Square Enix, non è ancora diventata remunerativa, visto che People Can Fly non ne ha ancora recuperato i costi di sviluppo.

Ad ogni modo, non è da escludere che Microsoft intenda proporre una lineup diversificata per Gears sulla sua ultima piattaforma – l'ultimo titolo della saga, Gears 5, è estato rilasciato come esclusiva Xbox One nel 2019, poco prima dell'arrivo sul mercato di Series X e Series S.

In sintesi, così come è stato per Gears Tacticts, Microsoft potrebbe proporre l'IP attraverso un genere diverso contemporaneamente (o quasi) al nuovo capitolo in lavorazione presso The Coalition, studio first-party della casa di Redmond con sede a Vancouver.