PC da gaming banditi in alcuni stati degli USA: violano le leggi sui consumi

Dell ha sospeso le spedizioni di determinati modelli di PC di fascia alta per alcuni stati degli Stati Uniti. I terminali "incriminati" sono quelli brandizzati Alienware: la maggior parte delle soluzioni preassemblate della gamma Aurora non può più essere venduta in alcuni stati americani a causa di una nuova legge sui consumi energetici.

La questione è piuttosto preoccupante, almeno per gli utenti statunitensi: la legge potrebbe coinvolgere anche i notebook high-end e persino i monitor con refresh rate elevati.

Alienware Aurora R12 e R10: banditi in alcuni stati americani

Che i computer siano particolarmente energivori era cosa risaputa, ma è la prima volta che assistiamo a un caso di ban per i PC da gaming. "Vittime" gli Aurora R12 e R10 di Alienware, due desktop preassemblati che offrono grandi prestazioni e una discreta libertà di scelta in termini di configurazioni, potendo contare sia sugli Intel Core che sui Ryzen di AMD.

Sorry, gamers.



Your government screwed you. pic.twitter.com/f2iFz8uqBD — Marie Oakes (@TheMarieOakes) July 26, 2021

Provando ad acquistare uno dei due desktop, gli utenti americani si sono imbattuti nel seguente avviso: "Questo prodotto non può essere spedito negli stati della California, del Colorado, delle Hawaii, dell'Oregon, del Vermont o di Washington a causa delle normative sul consumo energetico adottate da tali stati. Tutti gli ordini effettuati verranno annullati".

La legge che vieta la vendita di questi PC negli stati appena elencati è entrata in vigore il 1° luglio 2021. Come spiegato dalla stessa Dell, dietro la nuova normativa c'è la California Energy Commission (CEC), che ha definito uno standard obbligatorio di efficienza energetica per i computer e per i sistemi di gioco portatili. Del resto, nel 2016 lo stato della California è diventato il primo ad approvare una norma per limitare i consumi di energia elettrica.

"Gli Alienware Aurora R10 e R12 sono gli unici sistemi coinvolti", conferma Dell. In ogni caso, come fa notare PC Gamer, per gli americani residenti in California e negli altri stati sopramenzionati è ancora possibile ordinare una delle configurazioni più economiche di questi desktop: chi desidera un Aurora R12 può optare per la build dotata di processore Intel Core i5 11400F, GeForce GTX 1650 Super e 8 GB di RAM (single-channel), venduta a poco meno di 1.200 dollari. Peccato che la maggior parte delle configurazioni proposte da Alienware non soddisfi i requisiti di efficienza energetica recentemente adottati.

Per gli americani la notizia più preoccupante riguarda però le future regolamentazioni, quelle che verranno approvate entro la fine dell'anno. Dal 9 dicembre 2021, infatti, i suddetti requisiti si estenderanno ai "computer con capacità di rete ad alta velocità, ai notebook multischermo, ai notebook con comportamento ciclico e ai monitor con elevate frequenze di aggiornamento". Per quanto siano poco diffusi i laptop dotati di più di un singolo display, sono decisamente più popolari i monitor con refresh rate superiori ai canonici 60 Hz.

Al momento, sembra che Dell sia l'unico produttore colpito da questa legge statale. Specifichiamo che la normativa riguarda esclusivamente i personal computer, restano dunque escluse le workstation e i server a cui fanno affidamento sviluppatori e ricercatori. Continueremo a seguire la vicenda: altri brand si aggiungeranno alla "blacklist" dei consumi energetici?