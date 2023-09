Payday 3: Starbreeze preannuncia un anno ricco di contenuti

Manca ancora più di una settimana al rilascio di Payday 3, ma Starbreeze ha già rivelato un programma ricco di contenuti per il primo anno del gioco. In merito al supporto, la software house conta di replicare almeno quanto fatto con il precedente capitolo che rimane tra i cooperativi più giocati di sempre.

In particolare, gli sviluppatori prevedono il rilascio di quattro DLC ogni anno. Il primo dovrebbe arrivare questo inverno, per poi proseguire con delle uscite cadenzate ogni tre mesi. Le prime quattro espansioni saranno: Syntax Error, Boys in Blue, The Land of the Free e Fear & Greed. Alle espansioni principali, vanno poi a sommarsi ulteriori add-on gratuiti stagionali tra cui personaggi giocabili, armi e cosmetici.

Ma non è ancora tutto. Progressivamente verranno rilasciati aggiornamenti per migliorare la qualità della vita in gioco sulla base del feedback degli utenti e inseriti eventi a tempo limitato. Una roadmap più dettagliata sarà condivisa in seguito alla pubblicazione del gioco.

Tra gli update di maggiore interesse però vi è senza dubbio il passaggio ad Unreal Engine 5. Il titolo, infatti, sarà rilasciato sia per l'attuale che per la precedente generazione di console su Unreal Engine 4, anche se per il momento non è stata condivisa una finestra precisa per l'aggiornamento al nuovo motore e quali saranno le piattaforme coinvolte.

Payday 3 è un fps cooperativo che ancora una volta ci farà vestire i panni di uno dei quattro rapinatori iconici della saga: Wolf, Hoxton, Dallas e Chains. Questa terza incarnazione del titolo non si discosta dalle precedenti in merito al gameplay, ma offrirà un miglioramento della formula apprezzata da anni. Come sempre, l'obiettivo sarà svaligiare banche e portare a casa il bottino più ghiotto possibile. Il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 21 settembre per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.