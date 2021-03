Payday 3 si farà! Accordo tra Starbreeze e Koch Media: il gioco uscirà nel 2023

Lo sviluppo di Payday 3 ha trovato un nuovo punto di svolta e no, questa volta non ci sono cattive notizie. Senza un publisher per il suo gioco, Stabreeze Studios avrebbe rischiato un altro fallimento dopo gli enormi problemi finanziari affrontati tra il 2018 e il 2019. Per fortuna, lo sparatutto cooperativo si farà e vedrà la luce entro il 2023 , grazie al publisher Koch Media.

Payday 3: Starbreeze firma un accordo da 50 milioni di euro

Stando all'annuncio diffuso da Starbreeze, il progetto Payday 3 è stato salvato da un accordo di co-pubblicazione con Koch Media, una trattativa dal valore di 50 milioni di euro. Questa somma coprirà sia lo sviluppo del gioco che l'intera operazione di marketing, inclusi i 18 mesi pianificati per i contenuti post-lancio e per l'ulteriore supporto pubblicitario.

Come conferma Overkill Software, team incaricato dello sviluppo del gioco, ora che il progetto Payday 3 è completamente finanziato, il lancio del gioco è programmato per il 2023.

"Siamo entusiasti di annunciare questo accordo di co-pubblicazione con Koch Media, che condivide la nostra passione per il franchise Payday e per il modello 'Game as a Service'. Oltre a garantire lo sviluppo continuo, questo accordo assicura la pubblicazione globale di Payday 3 e le operazioni di marketing durante l'intero ciclo vitale del gioco", così dichiara Tobias Sjögren, CEO di Starbreeze Studios, nominato lo scorso ottobre in seguito alle dimissioni di Mikael Nermark.

Anche Koch Media ha voluto commentare il recente accordo con Starbreeze, attraverso le parole del CEO Klemens Kundratitz: "Payday 3 si sta rivelando un gioco incredibile. Sulla base di ciò che abbiamo già visto, il gioco porterà il franchise a nuove vette e delizierà sia i fan di Payday che il nuovo pubblico con un innovativo gameplay multigiocatore".

Finalmente i team di Overkill e Starbreeze possono tirare un sospiro di sollievo. Non vediamo l'ora di dare uno sguardo ravvicinato al nuovo Payday 3. Seguiremo con curiosità eventuali sviluppi.