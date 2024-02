Payday 3: gli sviluppatori sperano nel riscatto dopo il lancio deludente

Dopo un lancio molto più ostico delle previsioni, Starbreeze Studios, team di sviluppo con sede a Stoccolma, spera ancora di poter invertire la rotta con Payday 3 e assicurarsi "che il gioco sia all'altezza delle aspettative" dei giocatori. Attualmente, però, le cose non vanno per il meglio se è vero che, come ammettono gli stessi sviluppatori, l'attività dei giocatori è "a livelli significativamente inferiori rispetto a quanto vorremmo".

Secondo quanto si legge nel resoconto di fine anno, Starbreeze evidenzia come non si tratterebbe del primo titolo con un lancio difficoltoso che va meglio in una seconda fase. "Non esiste un modo facile, ma ascoltare le critiche dei giocatori è sempre una buona base di partenza. Dobbiamo sostenere il nostro gioco e mantenere un dialogo aperto e onesto con le parti interessate" si legge ancora.

Il team di sviluppo di Payday 3 sta lavorando insieme al produttore del gioco, Plaion, per individuare le aree che richiedono i maggiori interventi. Per effetto di queste decisioni, entro la fine del mese Starbreeze annuncerà una lista di interventi prioritari, mentre altre correzioni saranno pianificate per il lungo periodo.

Quando è uscito nello scorso anno, Payday 3 era afflitto da problemi di matchmaking, mentre la prima patch ha subito grossi ritardi prima di essere rilasciata. Starbreeze si è scusata per non aver tempestivamente avvisato i giocatori, dicendosi consapevole della "vostra frustrazione e rabbia, e possiamo assicurarvi che questa non è una situazione in cui vogliamo trovarci". Conferma, tuttavia, il proprio impegno su Payday 3 e si dice ancora intenzionata a renderlo un gioco vivo per diversi anni.

Tutte queste difficoltà potevano essere considerate imprevedibili alla vigilia del lancio del gioco, proprio per la qualità e il successo che avevano caratterizzato i precedenti capitoli della serie Payday, che erano riusciti a ritagliarsi una folta community di giocatori. Starbreeze, che in passato ha anche realizzato The Darkness e The Chronicles of Riddick, ha un secondo progetto in lavorazione: conosciuto con il nome in codice di Project Baxter, è ambientato nell'immaginario di Dungeons and Dragons e dovrebbe essere rilasciato su tutte le piattaforme principali nel 2026.