Panasonic insieme a QLASH, una delle più importanti realtà eSports in Italia

QLASH è una delle realtà maggiormente riconosciute dagli appassionati di eSports in Italia. Come da consuetudine, anche QLASH è fornita di una gaming house dove i pro player si allenano e socializzano, andando alla ricerca della migliore prestazione per il prossimo torneo. La QLASH House offre ai campioni stage room, meeting room, palestre, zone relax e ospitalità, ovvero le migliori soluzioni per i migliori gamer italiani.

Panasonic, che da oggi sarà Main Sponsor, personalizzerà un'area della casa con grafica e loghi, che saranno presenti anche nei live streaming, oltre ovviamente a fornire i migliori televisori.

Con la modalità Game Extreme i TV 4K sono pronti all'azione con una qualità dell'immagine molto elevata. Supportano HFR (High Frame Rate) e VRR (Variable Refresh Rate) e offrono un'esperienza realistica e fluida con riduzione di stuttering e tearing. La modalità Game Mode viene automaticamente selezionata quando si passa alla console di gioco, il ritardo in ingresso è ridotto e l'azione sullo schermo risponde istantaneamente ai comandi. Con una tendenza secondo la quale i TV di nuova generazione sono sempre più dotati di quelle tecnologie appositamente sviluppate per i monitor gaming, Panasonic non vuole certo essere da meno rispetto ai suoi competitor del segmento TV.

Inoltre, a partire da lunedì 13 giugno, Panasonic ha un'area dedicata al gaming, aperta a tutti gli appassionati, all’interno del negozio MediaWorld di Milano Certosa. Allestita con postazioni di gioco professionali QLASH, TV Panasonic e simulatore di guida, domenica 3 Luglio l'area ospiterà il meet & greet con un giocatore professionista di QLASH, che sfiderà i fan in un testa a testa all’ultimo colpo.