Palworld, oltre 8 milioni di copie in 6 giorni, ma The Pokémon Company avverte: indagheremo

È senza dubbio il titolo sulla bocca di tutti: Palworld ha superato gli 8 milioni di copie vendute in meno di una settimana, oltre 1 milione al giorno dal punto di vista statistico. Ma l'aspetto più sorprendente è che il dato prende in considerazione esclusivamente le copie vendute su Steam.

Il gioco, infatti, è disponibile anche su Microsoft Store e Xbox Store e, se le copie dello store ufficiale di Windows potrebbero risultare marginali, è probabile che la controparte console viaggi su numeri equiparabili a quelli PC. Peraltro, il gioco è stato incluso su Game Pass sin dal lancio, motivo per cui il numero di giocatori effettivi impegnati sul titolo di Pocket Pair potrebbe essere semplicemente impressionante.

Se tutto ciò non fosse ancora abbastanza, si tratta di un titolo rilasciato in Early Access su Steam e Game Preview su Xbox, ovvero non si tratta neanche della versione definitiva. A tal proposito, gli sviluppatori hanno già reso nota la roadmap che introdurrà la modalità PvP, il cross-play, i raid contro i boss e altro ancora.

Tuttavia, è innegabile la prepotente ispirazione che deriva dall'universo dei Pokémon. A tal proposito, è intervenuta direttamente The Pokémon Company, la quale non cita direttamente il gioco, ma è inequivocabile che il riferimento sia a Palworld.

"Abbiamo ricevuto diverse richieste in merito al gioco di un'altra società rilasciato a gennaio 2024. Non abbiamo concesso alcuna licenza per l'uso della proprietà intellettuale o delle risorse relative ai Pokémon in quel gioco. Intendiamo indagare e adottare misure appropriate per affrontare eventuali violazioni del diritto sulla proprietà intellettuale relativa ai Pokémon. Continueremo ad amare e nutrire ogni singolo Pokémon e il suo mondo, e lavoreremo per riunire il mondo attraverso i Pokémon in futuro".

Va comunque sottolineato che Palworld è in sviluppo da anni e né Nintendo né The Pokemon Company hanno mai intrapreso alcuna azione legale verso lo studio. D'altro canto, la struttura del gioco è in realtà molto diversa rispetto ai titoli di Big N.

Le somiglianze si limitano alla meccanica di catturare le creature con le sfere, ma come spiega lo stesso sviluppatore, il gioco appartiene allo stesso genere di Ark: Survival Evolved. Piuttosto, resta da vedere quanto le creaturine siano somiglianti ai Pokémon, aspetto che pare rappresenti l'unico vero rischio per Pocket Pair.