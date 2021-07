Overwatch League: il governo USA apre un'indagine antitrust contro la lega eSport

La divisione antitrust del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un'inchiesta sulla Overwatch League e, più precisamente, sulla gestione della lega sportiva da parte di Activision Blizzard. L'obiettivo dell'indagine è quello di verificare eventuali irregolarità legate al salary cap, ovvero il tetto salariale a cui è soggetta la League al fine di prevenire spese eccessive sul fronte degli ingaggi. È la prima volta che assistiamo a un caso del genere nell'ambito degli eSport.

eSport e salary cap: il caso della Overwatch League

Come riportato da Dot Esports, è l'avvocata Kathleen Simpson Kiernan a supervisionare l'inchiesta: a lei il compito di indagare sulle possibili violazioni del salary cap da parte della Overwatch League e sull'assenza di un sindacato dei giocatori, il quale avrebbe permesso alla lega di poter accedere alla stessa disciplina riservata alle leghe degli sport tradizionali.

Stando al report, il Dipartimento di Giustizia avrebbe già interrogato alcuni dipendenti, ex e attuali, di Activision Blizzard incaricati della gestione della lega eSport di Overwatch.

Negli Stati Uniti, il salary cap è un sistema obbligatorio per diverse associazioni sportive, come la NHL, la NFL e l'NBA, così come per le leghe minori; in quest'ultimo caso rientra la Overwatch League di Activision Blizzard. Se una delle squadre della lega eSport dovesse superare la soglia imposta per gli ingaggi annuali dei giocatori, l'organizzazione dovrebbe pagare l'importo in eccesso come tassa di lusso. Come confermato da diverse fonti, nel 2020 il tetto imposto alla League ammontava a 1,6 milioni di dollari e sembra che nessun team abbia superato questo limite.

"Abbiamo ricevuto un'inchiesta dal Dipartimento di Giustizia e stiamo collaborando di conseguenza", ha dichiarato un portavoce di Activision Blizzard in un'intervista concessa a Dot Esports. "Offriamo intrattenimento ai nostri fan e sosteniamo i nostri giocatori e le nostre squadre producendo le leghe eSport più competitive e coinvolgenti del mondo".