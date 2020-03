Overwatch: l'evento Archivi arriva con un mese di anticipo e tante novità

Ogni anno i giocatori di Overwatch danno il bentornato a Archivi, evento stagionale che permette ai fan di approfondire la conoscenza degli eccentrici personaggi dello sparautto Blizzard. Per il 2020, tuttavia, il team capitanato da Jeff Kaplan ha intrapreso una strada diversa: Archivi è già disponibile e non avrà una nuova missione narrativa, ma vanterà comunque un'ampia serie di novità.

In parole povere, l'evento annuale è stato inaugurato con un mese di anticipo, facendo un piccolo regalo agli italiani (e non solo) bloccati in casa per la diffusione del COVID-19.

Overwatch, Archivi 2020: vecchie missioni, nuove sfide



L'evento Archivi di quest'anno accompagnerà i giocatori dal 12 marzo al 2 aprile; in questo periodo sarà possibile partecipare alle tre missioni co-op rilasciate finora, ovvero Rivolta, Ritorsione e Tempesta Imminente. Come anticipatovi, quest'anno non ci sarà un nuovo episodio della storia di Overwatch, ma ogni missione disponibile avrà delle sfide aggiuntive dedicate ai veterani.

Parliamo dunque delle Missioni Sfida: ce ne saranno due per ogni evento co-op e integreranno degli speciali modificatori, capaci di alterare il ritmo dell'intero scontro.

Settimana 1 - Missioni Sfida per Rivolta

Nuclei Ardenti : i nemici rilasceranno lava alla loro morte

: i nemici rilasceranno lava alla loro morte Potenza Fragile: tutti i giocatori hanno il 50% di salute in meno e danno incrementato

Settimana 2 - Missioni Sfida per Ritorsione

Assalto Chirurgico : solo i colpi critici danneggeranno i nemici

: solo i colpi critici danneggeranno i nemici Corpo a corpo: i nemici subiranno danni solo da attacchi ravvicinati

Settimana 3 - Missioni Sfida per Tempesta Imminente

Luna di Sangue : niente eroi di Supporto, ma ci si potrà curare infliggendo danni

: niente eroi di Supporto, ma ci si potrà curare infliggendo danni Tempesta Impetuosa: nemici arrabbiati, ucciderli diffonderà la rabbia tra gli altri nemici

Overwatch, Archivi 2020: nuove ricompense per gli Eroi

Non ci sarà una nuova missione co-op, ma non mancheranno contenuti inediti per alcuni, fortunati membri del roster. Saranno otto le skin sbloccabili nel corso dell'ultimo evento Archivi, cinque skin Leggendarie per Ana, Junkrat, Pharah e Zarya e tre skin Epiche per Mei, Symmetra e Torbjörn. Tra le nuove ricompense troveremo anche nuovi spray e emote da esibire durante i match.

Le skin Leggendarie saranno ottenibili dai soliti forzieri, mentre le skin Epiche verranno assegnate ogni settimana ai giocatori che vinceranno partite nelle playlist Arcade.

La Settimana 1 premierà i fan con Holi Symmetra (Epica), la Settimana 2 con Rustclad Torbjörn (Epica) e la Settimana 3 è dedicata a Bear Mei (Epica). Vi ricordiamo che avete tempo fino al 2 aprile per affrontare le sfide di Archivi e ottenere le vostre ricompense!