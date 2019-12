Overwatch: è arrivato l'evento Magico Inverno 2019

Le Sfide Settimanali fanno ritorno per l'evento Magico Inverno, permettendo di sbloccare ricompense a tempo limitato vincendo nove partite. Le ricompense includono diverse icone, spray e modelli epici.

L'evento Magico Inverno 2019 di Overwatch è live su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Quest'anno sono disponibili nuove ricompense, per cui accedendo fino al 2 gennaio 2020 si avrà la possibilità di agghindare ulteriormente la propria collezione di oggetti cosmetici.

