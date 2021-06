Overwatch abbraccia il cross-play: beta in arrivo su console e PC

A cinque anni dal lancio su console e PC, Overwatch accoglie finalmente le funzionalità di cross-play. L'annuncio arriva dalla stessa Blizzard Entertainment: prossimamente, i giocatori PlayStation, Xbox, Switch e PC potranno giocare nella stessa partita.

Gli sviluppatori esaudiscono così una delle grandi richieste della community. Molto presto, gli utenti potranno sperimentare il cross-play su qualsiasi piattaforma grazie a una beta.

Overwatch: cross-play su PlayStation, Xbox, Switch e PC

Nell'ultimo Developer Update di Blizzard, il game director Aaron Keller - fresco di nomina - ha annunciato l'imminente arrivo del cross-play per tutte le versioni di Overwatch. In parole povere, sarà finalmente possibile giocare in compagnia dei propri amici a prescindere dalla piattaforma utilizzata, sia essa una Nintendo Switch o un PC high-end.

Per prepararsi al cross-play basterà essere registrati a Battle.net e collegare il proprio profilo all'account utilizzato su console (Xbox, PSN o Nintendo) - su PC gli utenti dispongono già di un account Battle.net; al'avvio del gioco su console, gli utenti dovranno seguire una semplice procedura per sincronizzare i propri account. A questo punto i giocatori console e PC potranno invitare nel loro team utenti provenienti dalle altre piattaforme.

Gli sviluppatori dell'hero shooter ci tengono a precisare che il cross-play sarà disabilitato all'interno dei match competitivi, per ovvie ragioni. I giocatori PC sono infatti "avvantaggiati" sul fronte prestazionale, potendo contare su un frame rate più elevato - su console lo sparatutto gira a 60 fps - e su feature aggiuntive come Nvidia Reflex, tecnologia appena introdotta in Overwatch.

Il cross-play verrà abilitato automaticamente su PC, mentre i giocatori console potranno decidere se abilitarlo o meno tramite le impostazioni di gioco. Purtroppo, i progressi e i contenuti della propria collezione non potranno essere trasferiti da una piattaforma all'altra. Per maggiori informazioni sul cross-play potete visitare il sito ufficiale di Blizzard Entertainment.

Ricordiamo che il cross-play sarà disponibile per tutte le versioni di Overwatch, ovvero per PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. I giocatori che proveranno le funzionalità cross-play entro la fine del 2021 riceveranno un Forziere Dorato in omaggio su ogni piattaforma utilizzata per giocare.