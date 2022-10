Overwatch 2: un attacco DDoS ha impedito ai giocatori di accedere ai server nel giorno del lancio

Blizzard cambia un bel po' di cose con Overwatch 2, a partire dal passaggio al modello di business free-to-play. Con il lancio previsto nella giornata di ieri, però, ha dovuto affrontare una serie di problematiche legate a bug e attacchi hacker. Le difficoltà ai server, infatti, hanno impedito a molti giocatori di provare fin da subito il nuovo shooter competitivo della casa californiana.

Overwatch 2: il lancio non è andato come previsto

I fan si sono lamentati per essere rimasti bloccati nella schermata di caricamento e per aver riscontrato una serie di errori l'uno dopo l'altro. Le code per l'accesso ai server, nel frattempo, sono arrivate a contare decine di migliaia di giocatori, un numero molto alto che si spiega con l'hype che il gioco si è guadagnato nei mesi scorsi e con la nuova formula che consente di accedere gratuitamente.

Il presidente di Blizzard Mike Ybarra ha inizialmente parlato di generici problemi ai server, per poi chiarire che i malfunzionamenti principali sono riconducibili a un attacco DDoS di grandi dimensioni che ha provocato instabilità e disconnessioni.

Unfortunately we are experiencing a mass DDoS attack on our servers. Teams are working hard to mitigate/manage. This is causing a lot of drop/connection issues. https://t.co/4GwrfHEiBE — Mike Ybarra (@Qwik) October 4, 2022

Blizzard ha sviluppato il nuovo shooter free-to-play nei formati Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One e Xbox Series X|S. Tra le principali novità troviamo la riduzione dei team di gioco da 6 a 5 membri, portando alla rinuncia di uno dei tank. Overwatch 2 porta in dote nuove mappe, nuovi eroi e nuove caratteristiche di gioco, come la possibilità di mandare un "Ping" per segnalare ai compagni di team la posizione in cui si trovano gli avversari.

Congiuntamente al lancio di Overwatch 2, Blizzard ha chiuso i server per il primo Overwatch perché "pubblicare un videogioco non è facile" come si legge nella pagina con i dettagli del lancio di Overwatch 2. Blizzard aveva quindi previsto in una certa misura le difficoltà al day one del nuovo shooter, decidendo la chiusura temporanea dei server di gioco del primo OW.

Oltre a mitigare l'attacco DDoS, Blizzard deve rimediare ad alcuni bug che si sono presentati subito dopo il lancio. Alcuni giocatori lamentano la mancanza di oggetti di gioco e di valuta, ma anche l'impossibilità di raggiungere alcune aree, azioni che si traducono in schermate nere e malfunzionamenti con la funzione SMS Protect che rendono il client di Overwatch 2 inutilizzabile.

La Stagione 1, disponibile ora, prevede oggetti a tema cyberpunk sia per il percorso gratuito del Pass Battaglia che per quello a pagamento. La Stagione 2 presenterà invece un nuovo eroe tank ancora da annunciare e una nuova mappa. Le stagioni si susseguiranno ogni nove settimane, ognuna completa di un tema unico. Inoltre, il team di sviluppo è all'opera sull'ampiamente anticipata modalità PvA di Overwatch 2.