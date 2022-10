Overwatch 2, passo indietro di Blizzard: non serve più il numero di telefono per giocare

Blizzard si è attirata un bel po' di proteste con il lancio controverso di Overwatch 2. È successo soprattutto per la presenza di un certo numero di bug, a cui si è unita una serie di attacchi DDoS. Ma non solo. Uno degli aspetti più criticati dalla community di fan di Blizzard riguarda il cosiddetto SMS Protect.

Si tratta di un sistema voluto da Blizzard per evitare il proliferare di comportamenti tossici all'interno del gioco. Per poter giocare Overwatch 2, che ricordiamo essere free-to-play con accesso iniziale completamente gratuito, SMS Protect richiede il numero di telefono, in modo da individuare facilmente i giocatori ed eventualmente ricorrere agli opportuni ban. In questo modo, la casa californiana punta anche a evitare la presenza di hacker e cheater che compromettono l'esperienza di gioco degli altri giocatori.

Tuttavia, SMS Protect si è rivelato fin troppo stringente, andando a rappresentare l'ennesimo punto di criticità di questo lancio. È stato giudicato eccessivamente invasivo e ha provocato una serie di disservizi per alcuni utenti con piano telefonico prepagato. Per questi motivi, Blizzard ha deciso di rimuovere SMS Protect, annunciando il cambio di programma con un post sul forum ufficiale in cui si scusa per le difficoltà del lancio.

Tuttavia, non si tratta di una rinuncia completa a SMS Protect. Il sistema verrà automaticamente disabilitato per i giocatori che faranno accesso ai server di gioco a partire dalla giornata di domani, ma a patto che abbiano giocato almeno una volta dal 9 giugno 2021 e che dispongano di un account Battle.net attivo. I nuovi giocatori, invece, dovranno inserire il numero di telefono e immettere il codice di verifica per il primo accesso.

Blizzard aggiunge anche di essere al lavoro per risolvere gli altri problemi del lancio, a partire dal fenomeno delle code troppo lunghe. Sostiene di aver patchato uno dei server di gioco con i maggiori malfunzionamenti e di aver "apportato modifiche per semplificare il processo di queuing". Ci sono problemi anche con alcuni oggetti in-game, e loro improvvisa sparizione, e con alcuni eroi che risultano bloccati alla selezione in maniera errata. Blizzard dice che questi problemi sono stati "esacerbati dagli attacchi DDoS", che apparentemente sono diminuiti da martedì. Blizzard ha fatto sapere che gli aggiornamenti su tutti questi lavori saranno pubblicati sull'account Twitter ufficiale di Overwatch.

Tra le principali novità di Overwatch 2 troviamo la riduzione dei team di gioco da 6 a 5 membri, portando alla rinuncia di uno dei tank. Overwatch 2 porta in dote nuove mappe, nuovi eroi e nuove caratteristiche di gioco, come la possibilità di mandare un "Ping" per segnalare ai compagni di team la posizione in cui si trovano gli avversari.