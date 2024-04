Overwatch 2 introduce pene più severe per i giocatori tossici e i 'gruppi ampi': basta account multipli per giocare con gli amici

Numerose le novità in arrivo su Overwatch 2 che si concentrano per lo più sui giocatori scorretti: Blizzard introdurrà pene più severe per i giocatori che abbandonano le partite, che si tratti di Competitive o Non Competitive. Allo stesso tempo, però, consentirà agli amici di rango distante tra loro di giocare ugualmente insieme.

Per quanto riguarda le penalità per abbandono, nelle partite Non Competitive verrà bloccata la coda per un tempo progressivamente più lungo. Si inizia con un semplice avvertimento al primo abbandono fino alle 48 ore che interverranno dal decimo abbandono in poi. In questo caso, le penalità vengono calcolate sulle ultime 20 partite giocate.

Nettamente più severe, invece, le penalità in modalità Competitiva. In questo caso, Blizzard non specifica su quali partite vengano calcolate, limitandosi a indicare "quelle più recenti". In modalità competitiva, il primo abbandono causerà un'esclusione dalla coda di 15 minuti, che diventano 2 ore per il secondo, 8 ore per il terzo e 20 ore per il quarto.

Il quinto abbandono causerà direttamente il ban dalla modalità competitiva per il resto della stagione, ma non è tutto. Se il giocatore, nel corso della stagione, avrà accumulato 10 abbandoni complessivi, sarà escluso dalla modalità competitiva fino a quella successiva.

Blizzard ha introdotto anche nuovi provvedimenti per i giocatori tossici. Innanzitutto, ogni utente potrà adesso inserire fino a 10 persone nella lista "Evita come compagno di squadra" invece di tre. Inoltre, verrà semplificata la schermata di segnalazione, in modo da rende più semplice e veloce il "reporting" dei giocatori molesti.

A coloro che infrangono il codice di condotta con comportamenti offensivi saranno bloccate la chat di testo e quella vocale che potranno essere riabilitate solo dopo aver trascorso un numero indefinito di ore giocando correttamente.

Infine, Blizzard introdurrà i cosiddetti "gruppi ampi" per consentire ai giocatori fino a 5 divisioni di differenza di giocare insieme. La software house ha già avvertito che in questo caso l'attesa in coda sarà più lunga, poiché il gioco abbinerà un gruppo ampio solo con un altro gruppo ampio. Tuttavia, spera che questa soluzione elimini la necessità di possedere diversi account per giocare con gli amici.